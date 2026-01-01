Pad, medium-soft, red, 406 mm, 5 Piece(s) | Kärcher

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Part number: 6.371-147.0Medium soft, for wet-cleaning of all surfaces and for spray cleaning.
Colour
red
Diameter (mm)
406
Hardness grade
medium-soft
Quantity (Piece(s))
5
Weight incl. packaging (kg)
1.2
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com