☀️SHOP AUGUST OFFERS: UP TO 25% OFF ❱

    Power Nozzle , 055 | Kärcher

    Metal nozzle with "Kärcher" engraved on the side, featuring a cylindrical shape and a central hole.

    Power Nozzle , 055

    Part number: 2.883-401.0

    Fan jet nozzle for large area coverage and stubborn dirt and stains.
    Make an enquiry