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    Power Nozzle 15°, 045 | Kärcher

    Metal nozzle with "Kärcher" engraved on the side, featuring a cylindrical shape and a central hole.

    Power Nozzle 15°, 045

    Part number: 2.883-389.0

    Fan jet nozzle with 15° spray angle suitable for stubborn dirt.
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