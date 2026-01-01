☀️SHOP AUGUST OFFERS: UP TO 25% OFF ❱

    Power nozzle 25°, 035 | Kärcher

    Silver Kärcher nozzle with engraved logo, cylindrical shape, smooth metallic finish, isolated on white background.

    Power nozzle 25°, 035

    Part number: 2.113-004.0

    Flat jet nozzle for large area performance and stubborn dirt.
    Make an enquiry