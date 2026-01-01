Power Nozzle 25°, 045 | Kärcher

Free Shipping Over €50
Klarna available at checkout
2 Year Product Guarantee
Free Shipping Over €50
Klarna available at checkout
2 Year Product Guarantee
Part number: 2.883-398.0Fan jet nozzle with 25° spray angle, suitable for large areas and removing stubborn dirt and stains.
Nozzle size ( )
45
Angle (°)
25
Connecting Thread
M22 x 1.5
Colour
silver
Weight incl. packaging (kg)
0
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com