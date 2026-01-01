☀️SHOP AUGUST OFFERS: UP TO 25% OFF ❱

    Power Nozzle 40°, 040 | Kärcher

    Silver Kärcher nozzle with engraved logo, cylindrical shape, smooth metallic finish, isolated on white background.

    Power Nozzle 40°, 040

    Part number: 2.113-003.0

    Power nozzle with a 40° spray angle and fan jet, suitable for large areas and sensitive surfaces.
    Make an enquiry