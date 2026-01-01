☀️SHOP AUGUST OFFERS: UP TO 25% OFF ❱

    Roller brush, hard, green, 450 mm | Kärcher

    Green cylindrical brush with dense bristles and black end caps, positioned horizontally on a white background.

    Roller brush, hard, green, 450 mm

    Part number: 4.762-407.0

    Green, abrasive roller brush for deep cleaning and removal of sticky dirt.
    Make an enquiry