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    Roller brush, hard, green, 638 mm | Kärcher

    Green cylindrical brush roll with dense bristles and a black central hub, positioned on a white background.

    Roller brush, hard, green, 638 mm

    Part number: 6.906-983.0

    Green, abrasive roller brush for deep cleaning and removal of sticky dirt.
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