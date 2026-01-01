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    Roller brush, very hard, black, 450 mm | Kärcher

    Black cylindrical brush roller with dense bristles, designed for cleaning equipment.

    Roller brush, very hard, black, 450 mm

    Part number: 4.762-408.0

    Black, very abrasive roller brush for the deep cleaning of hard-wearing floor coverings with very sticky dirt.
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