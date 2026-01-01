Roller brush, very hard, black, 450 mm | Kärcher

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Part number: 4.762-408.0Black, very abrasive roller brush for the deep cleaning of hard-wearing floor coverings with very sticky dirt.
Colour
black
Length (mm)
450
Hardness grade
very hard
Quantity (Piece(s))
1
Weight incl. packaging (kg)
1.2
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com