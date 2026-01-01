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    Roller brush, very soft, white, 400 mm | Kärcher

    White cylindrical brush with dense bristles and a grey core, lying on a white background.

    Roller brush, very soft, white, 400 mm

    Part number: 4.762-250.0

    White roller brush for cleaning sensitive floor coverings.
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