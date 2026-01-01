Roller pad on sleeve, hard, green, 350 mm | Kärcher

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Part number: 6.369-052.0Green, abrasive roller pad for deep cleaning, as well as the removal of sticky dirt on non-textured floor coverings.
Colour
green
Length (mm)
350
Hardness grade
hard
Quantity (Piece(s))
1
Weight incl. packaging (kg)
0.4
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com