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    Steam jet nozzle 50° | Kärcher

    Brass nozzle with a flat, wide opening and hexagonal connector, designed for high-pressure cleaning applications.

    Steam jet nozzle 50°

    Part number: 4.116-000.0

    Steam jet nozzle with 50°fan jet. For cleaning and thawing in steam stage. For thawing sand and gravel, de-icing formwork material or de-waxing vehicles.
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