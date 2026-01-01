Suction tube chromed NW35 - 505mm | Kärcher

Free Shipping Over €50
Klarna available at checkout
2 Year Product Guarantee
Free Shipping Over €50
Klarna available at checkout
2 Year Product Guarantee
Part number: 6.902-074.0Chrome-plated steel suction tube for Kärcher dry vacuum cleaners and wet and dry vacuum cleaners, nominal width DN 35 and 505 mm long.
Standard nominal width ( )
35
Quantity (Piece(s))
1
Material
Steel, chrome-plated
Length (mm)
505
Colour
silver
Weight incl. packaging (kg)
0.3
Dimensions (L × W × H) (mm)
505 x 40 x 40
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com