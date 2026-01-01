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    Trolley Mobile Hospitality Climb | Kärcher

    Grey rolling cooler with black handle, side pockets, and large wheels, designed for easy transport.

    Trolley Mobile Hospitality Climb

    Part number: 9.212-028.0

    • 2 rooms
    • Compact version
    • 2 × rubber axial wheels with a diameter of 200 mm
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