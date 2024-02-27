Rotating wash brush for machines < 1000 l/h, natural bristles

Driven by water stream. Gently removes fine dust and traffic film from any surface. Temperature resistant up to 60°C, M 18 x 1.5 (replaceable brush insert).

Specifications

Technical data

Flow rate (l/h) 500 - 1000
Material Natural hair
Connection thread EASY!Lock
Weight incl. packaging (kg) 1.2
Compatible machines
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