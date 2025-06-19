Gracias a la manejable boquilla de aspiración para automóvil orientada a su aspiradora en seco y húmedo, es posible aspirar fácilmente y sin esfuerzo las superficies textiles del vehículo, como debajo del maletero, los asientos, el asiento trasero y el espacio para los pies. La boquilla también es adecuada para la aspiración de tapicerías, muebles tapizados y colchones en el hogar.