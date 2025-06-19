La boquilla para limpieza de tuberías giratoria es perfecta para la limpieza de mantenimiento preventiva y respetuosa con el medioambiente de tuberías, desagües y bajantes. Su efecto de limpieza de 360° elimina eficazmente los depósitos de todos los interiores de las tuberías. Esto evita que se produzcan obstrucciones en primer lugar. Gracias a la forma optimizada de la boquilla, esta se conecta a la manguera de alta presión sin bordes. De esta forma se minimiza el riesgo de que la boquilla se enganche en la tubería. Apta para su instalación en el kit para limpieza de tuberías PC 20, PC 15 y PC 7.5 y para su uso con todas las hidrolimpiadoras de Kärcher de la gama K 2 a K 7.