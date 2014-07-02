Inteligente solución 2 en 1 para limpiar canalones y tuberías embozadas o desagües. El innovador juego para la limpieza de canalones y tuberías de Kärcher funciona por sí solo: con alta presión. Se mueve de forma autónoma sobre un carro por el canalón, sin que el usuario tenga que estar permanentemente controlando sobre una escalera. El juego para la limpieza de canalones y tuberías está equipado con dos boquillas diferentes: una boquilla para la limpieza de tuberías con cuatro chorros de alta presión orientados hacia atrás y una boquilla para la limpieza de canalones para el montaje de la manguera sobre el carro. En todo momento, se puede cambiar sin problemas entre una aplicación y otra. Una protección contra flexiones y una conexión de latón garantizan una larga vida útil. La longitud de la manguera es de 20 m. El juego para la limpieza de canalones y tuberías es adecuado para las limpiadoras de alta presión Consumer de Kärcher de las clases K2-K7.