La boquilla turbo para todas las limpiadoras de alta presión de Kärcher de las gamas K 4 y K 5. Elimina la suciedad ambiente sin esfuerzo, con su potente boquilla rotativa Middle con chorro concentrado giratorio. Vuelve a dejar resplandeciente en un momento las superficies con suciedad resistente, tales como musgo, líquenes también en superficies deterioradas. La boquilla turbo convence además por su gran rendimiento.