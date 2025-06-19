H 10 Q Flex PremiumFlex Anti-Twist
Manguera de alta presión de 10 m PremiumFlex con sistema antitorsión para trabajar sin tropezar. Conexión Quick Connect.No sirve para equipos con enrollador de mangueras ni equipos K 4-7 Full Control, Power Control y Smart Control
La manguera de recambio de alta presión de 10 metros de longitud PremiumFlex acaba con los tropiezos. Con el sistema antitorsión patentado es extremadamente móvil, permite trabajar sin obstáculos y se almacena de forma rápida y sencilla. Y gracias a la conexión Quick Connect, la manguera se conecta a la limpiadora de alta presión en un abrir y cerrar de ojos. Fabricada en material de PVC y sin ftalatos. Apta para todas las limpiadoras de alta presión domésticas de Kärcher de las gamas K 2–7, excepto equipos con enrollador de mangueras y Full Control de gama K 4–7.
Características y ventajas
Manguera de repuesto de 10 m
- Mayor radio de acción.
Conexión Quick Connect
- La manguera de alta presión se engancha y desengancha del equipo y de la pistola de manera rápida y cómoda, lo que ahorra tiempo y trabajo.
Sistema antitorsión
- Se acabaron los tropiezos: la manguera no se dobla y permanece flexible en cada aplicación.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Temperatura (°C)
|máx. 60
|Presión máx. (MPa)
|18
|Longitud (m)
|10
|Color
|antracita
|Peso (kg)
|1,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|1,3
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|245 x 245 x 65