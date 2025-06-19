Juego de accesorios para la limpieza de bicicletas Bike Cleaning
¡Limpieza y conservación perfectas! El kit de accesorios para la limpieza de bicicletas y motocicletas incluye un cepillo para limpieza de llantas, un cepillo de lavado universal, 1 l de champú para automóviles 3 en 1 y una VPS 160 S.
El kit de accesorios para la limpieza de bicicletas y motocicletas es un práctico set de limpieza y conservación para vehículos de dos ruedas con o sin motor. Además de un cepillo de lavado universal para la limpieza cuidadosa de diferentes superficies, también incluye una botella de champú para automóviles 3 en 1 para una limpieza de conservación intensiva, un cepillo para limpieza de llantas para una limpieza eficaz incluso en lugares de difícil acceso, así como una lanza pulverizadora Vario Power Jet Short 360° corta con regulación continua de la presión y articulación de 360° ajustable. El kit de accesorios es apto para todas las limpiadoras de alta presión Consumer de Kärcher de las gamas de K2 a K7.
Características y ventajas
Cepillo de lavado universal
- Cerdas suaves que cuidan las superficies para una limpieza profunda de todo tipo de superficies.
Champú para automóviles 3 en 1, 1 l
- Máxima eficacia de limpieza, conservación y protección en un solo procedimiento.
Cepillo para limpieza de llantas
- Distribución uniforme del agua en 360º para una limpieza total, incluso en lugares de difícil acceso.
Vario Power Jet Short 360°
- Ideal para la limpieza de lugares cercanos y de difícil acceso.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|1,7
|Peso con embalaje incluido (kg)
|2,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|422 x 105 x 220
Campos de aplicación
- Motos y ciclomotores