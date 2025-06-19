Manguera de alta presión de 20 m Longlife 400 (AN 8) con conexión AVS patentada en la pistola (alojamiento giratorio) y acoplamiento de rosca manual. M 22 x 1,5 con protección contra flexiones. Con doble refuerzo de alambre de acero con máxima resistencia a la tracción. Otros datos fundamentales: AN 8 / 155 °C / 400 bar.