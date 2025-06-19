Enrollador de mangueras automático de acero inoxidable/plástico, 20 m

Enrollador de mangueras automático para manguera de alta presión de 20 m. La consola está fabricada en acero inoxidable y el tambor, en plástico.

Enrollador de mangueras automático para manguera de alta presión de 20 m. La consola está fabricada en acero inoxidable y el tambor, en plástico.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Longitud (m) 20
Temperatura (°C) máx. 150
Presión máx. (bar) 200
Color negro
Peso (con embalaje) (kg) 13,2

Scope of supply

  • Enrollador de mangueras
Accesorios
Created with AI (artificial intelligence)

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Información General
Karcher Panama

Karcher Panama SA
Via Porras, Calle 65 Este.
Panamá, República de Panamá.
Correo: ml-pa10-ventaspanama@karcher.com
T.: +507 8305617

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