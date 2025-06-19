Las cerdas negras del recambio de cepillo de lavado Home & Garden son más robustas que las transparentes del recambio universal, de modo que facilitan la eliminación de la suciedad más resistente. Ideal para la limpieza de superficies resistentes, como piedra, metal o plástico, con el cepillo de lavado giratorio. El recambio es compatible con el cepillo de lavado giratorio WB 120 y con el cepillo anterior, el WB 100.