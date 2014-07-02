El cepillo de lavado giratorio con articulación es especialmente recomendable para limpiar todo tipo de superficies lisas, como pintura, cristal o plástico. El cepillo de lavado convence en toda la superficie y presenta un gran equipamiento específico: cerdas giratorias que cuidan las superficies, articulación ajustable 180º sin escalonamiento en la empuñadura para limpiar cómodamente lugares de difícil acceso, velocidad y dosificación del detergente regulables sin escalonamiento, conjunto de cerdas fácil de cambiar, anillo protector continuo para proteger de arañazos, así como una tuerca racor para una buena fijación a la pistola de alta presión. En pocas palabras, la solución ideal para superficies lisas. El cepillo de lavado giratorio es adecuado para todas las limpiadoras de alta presión Consumer de Kärcher de las clases K2-K7.