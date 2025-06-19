Recambio universal para WB 120 y WB 100

El recambio universal de cepillo de lavado para el cepillo de lavado giratorio es ideal para la limpieza de todas las superficies lisas, como pintura, vidrio o plástico.

Las cerdas transparentes del recambio son de uso universal para las tareas de limpieza más diversas. El recambio universal para el cepillo de lavado giratorio WB 120 es ideal para la limpieza de todas las superficies lisas, como pintura, vidrio o plástico. El recambio también es compatible con el cepillo anterior, el WB 100.

Características y ventajas
Cerdas blandas y transparentes
  • Limpieza delicada, suave y eficaz.
De uso universal
  • Para todas las superficies lisas, como pintura, vidrio o plástico.
Accesorios opcionales
  • Mayor diversidad de aplicaciones para el cepillo de lavado giratorio.
Compatibilidad
  • Utilizable con el cepillo de lavado giratorio WB 120 y con el cepillo anterior, el WB 100.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color negro
Peso (kg) 0,1
Peso con embalaje incluido (kg) 0,2
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 153 x 153 x 48
Videos
Campos de aplicación
  • Vehículos
  • Jardines acristalados
  • Motos y ciclomotores
  • Puertas de garajes
  • Persianas/venecianas
  • Elementos de privacidad
  • Alféizares
  • Revestimientos de balcones
  • Muebles de jardín/terraza/balcón
Información General
Karcher Panama

Karcher Panama SA
Via Porras, Calle 65 Este.
Panamá, República de Panamá.
Correo: ml-pa10-ventaspanama@karcher.com
T.: +507 8305617

Web Neutra
  • SSL Secured
© 2025 Kaercher Panama SA