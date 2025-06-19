Recogedor para el polvo de taladro
El nuevo accesorio para nuestra aspiradora en seco y húmedo WD 2-6 permite un taladrado seguro y sin polvo en todas las paredes y techos habituales. El polvo de taladrar se aspira directamente en el agujero perforado.
En vez de tener que barrer o aspirar de forma minuciosa después, el polvo de taladrar se elimina justo donde se produce, es decir, directamente en el agujero perforado. No importa si se utiliza la taladradora en la pared, en el techo o en superficies con baldosas, papel pintado, enlucido, piedra, hormigón o madera: gracias al sistema de dos cámaras y la junta de caucho esponjoso, el accesorio para las aspiradoras en seco y húmedo WD 2–6 Home & Garden de Kärcher se adapta a todas las superficies habituales. Así no necesita la ayuda de otra persona, sino que puede taladrar sin esfuerzo mientras el polvo de taladrar se aspira de forma limpia. Nuestro recogedor para el polvo de taladro es adecuado para todas las taladradoras convencionales con un tamaño de la broca de hasta 15 mm.
Características y ventajas
Para taladrar sin dejar polvo ni restos
El recogedor para el polvo de taladro se adapta de forma eficaz a todas las superficies convencionales de paredes y techos.
Posibilidad de taladrar por encima de la cabeza sin problemas
Posibilidad de taladrar y aspirar sin ayuda de una segunda persona sin problemas
Manejo sencillo: conectar la manguera de aspiración, encender el aspirador, colocar el accesorio en el lugar deseado y taladrar
Puede cambiarse la posición del recogedor para el polvo de taladro pulsando el interruptor amarillo sin necesidad de desconectar el aspirador
Accesorios aptos para las aspiradoras en seco y húmedo WD 2-6 de Kärcher. Para taladradoras con un tamaño de la broca de hasta 15 mm
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Ancho nominal estándar (mm)
|35
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,2
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,3
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|207 x 106 x 117
Campos de aplicación
- Baldosas
- Papeles pintados
- Enlucido
- Madera
- Piedra
- Hormigón