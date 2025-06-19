SH 3 manguera de aspiración

Manguera de aspiración de 3 m de longitud para aspirar agua de fuentes alternativas, como bidones de recogida de agua de lluvia o barriles de agua.

La manguera de aspiración es adecuada para todas las hidrolimpiadoras Kärcher de las gamas K 1 a K 7 y permite aspirar agua de fuentes alternativas como, por ejemplo, bidones de recogida de agua de lluvia o barriles de agua.

Características y ventajas
Aspiración fácil
  • Rápida aspiración de reservas de agua, alimentación de agua para limpiadoras de alta presión
Muy manejable
  • La práctica aspiración de agua permite utilizar fuentes de agua alternativas, lo que protege los recursos.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color blanco
Peso (kg) 0,4
Peso con embalaje incluido (kg) 0,5
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 250 x 250 x 60
Videos
Equipos compatibles
Campos de aplicación
  • Aspiración de reservas de agua, por ejemplo, de cisternas, bidones de recogida de agua de lluvia, fuentes y similares
