Soporte para manguera y tubo pulverizador VA﻿

Soporte para manguera y tubo pulverizador para brindar un almacenamiento práctico y seguro de la manguera de alta presión o el tubo pulverizador en la pared. Este soporte para el montaje en pared es de acero inoxidable.

Soporte para manguera y tubo pulverizador para brindar un almacenamiento práctico y seguro de la manguera de alta presión o el tubo pulverizador en la pared. Este soporte para el montaje en pared es de acero inoxidable.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Peso (con embalaje) (kg) 0,7
Equipos compatibles
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

Información General
Karcher Panama

Karcher Panama SA
Via Porras, Calle 65 Este.
Panamá, República de Panamá.
Correo: ml-pa10-ventaspanama@karcher.com
T.: +507 8305617

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