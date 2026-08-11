Soporte para manguera y tubo pulverizador VA
Soporte para manguera y tubo pulverizador para brindar un almacenamiento práctico y seguro de la manguera de alta presión o el tubo pulverizador en la pared. Este soporte para el montaje en pared es de acero inoxidable.
Soporte para manguera y tubo pulverizador para brindar un almacenamiento práctico y seguro de la manguera de alta presión o el tubo pulverizador en la pared. Este soporte para el montaje en pared es de acero inoxidable.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,7