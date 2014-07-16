Limpieza de fachadas

Kärcher no solo ofrece los equipos ideales para los alrededores de la casa. También la casa en sí se ensucia con el tiempo y puede volver a relucir con los equipos de Kärcher.

Fassadenreinigung_Header
Fassadenreinigung_T400

Limpieza con alta presión con efecto sorprendente: la gama K7.

La gama K7 hace que incluso las tareas de limpieza más exigentes sean coser y cantar. Hasta la suciedad más incrustada se elimina sin esfuerzo, rápidamente y a fondo con estos potentes equipos. Las prácticas características de los productos, como QuickConnect, Plug´n´Clean y el enrollador de mangueras, satisfacen cualquier deseo y convierten el trabajo en un puro disfrute.

Equipos y accesorios adecuados

K 7 Premium Home

Con el equipamiento de gran atractivo puede eliminarse incluso la suciedad más intensa.

Limpiadora de superficies T-Racer T 400

Para limpiar sin salpicaduras superficies horizontales.

Lanza telescópica

Ideal para limpiar cómodamente hasta 4 m de altura.

K 7 Premium eco!ogic Home

Gracias al sistema de limpieza Plug ´n´ Clean, se puede cambiar el detergente de forma cómoda con una única maniobra.

Información General
Karcher Panama

Karcher Panama SA
Via Porras, Calle 65 Este.
Panamá, República de Panamá.
Correo: ml-pa10-ventaspanama@karcher.com
T.: +507 8305617

Web Neutra
  • SSL Secured
© 2025 Kaercher Panama SA