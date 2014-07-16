Limpieza de fachadas
Kärcher no solo ofrece los equipos ideales para los alrededores de la casa. También la casa en sí se ensucia con el tiempo y puede volver a relucir con los equipos de Kärcher.
Limpieza con alta presión con efecto sorprendente: la gama K7.
La gama K7 hace que incluso las tareas de limpieza más exigentes sean coser y cantar. Hasta la suciedad más incrustada se elimina sin esfuerzo, rápidamente y a fondo con estos potentes equipos. Las prácticas características de los productos, como QuickConnect, Plug´n´Clean y el enrollador de mangueras, satisfacen cualquier deseo y convierten el trabajo en un puro disfrute.
Equipos y accesorios adecuados
K 7 Premium Home
Con el equipamiento de gran atractivo puede eliminarse incluso la suciedad más intensa.
Limpiadora de superficies T-Racer T 400
Para limpiar sin salpicaduras superficies horizontales.
Lanza telescópica
Ideal para limpiar cómodamente hasta 4 m de altura.
K 7 Premium eco!ogic Home
Gracias al sistema de limpieza Plug ´n´ Clean, se puede cambiar el detergente de forma cómoda con una única maniobra.