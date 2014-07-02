Lanza telescópica
Lanza telescópica (1,20 - 4 m) para limpiar fácilmente zonas de difícil acceso. Con correa para el hombro, acoplamiento de bayoneta y pistola integrada ergonómicamente adaptable. Peso: aprox. 2 kg.
La lanza telescópica (1,20-4 m) permite limpiar sin esfuerzo incluso zonas de difícil acceso, como por ejemplo fachadas. La práctica correa para el hombro facilita considerablemente el trabajo, y la pistola integrada ergonómicamente adaptable garantiza una óptima facilidad de uso. Con sus apenas 2 kg de peso, la lanza telescópica de Kärcher es facilísima de manejar. El cómodo acoplamiento de bayoneta permite conectar cualquier accesorio de Kärcher.
Características y ventajas
Pistola ergonómica ajustable
- Gracias al asa de transporte ergonómica y a su reducido peso, el equipo es ligero y cómodo de transportar.
Peso de aprox. 2 kg
- Para limpiar zonas de difícil acceso (sobre todo en altura)
Correa para el hombro
- Manejo ligero.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|2,3
|Peso con embalaje incluido (kg)
|3,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|4177 x 92 x 240
Videos
Campos de aplicación
- Fachada
- Jardines acristalados