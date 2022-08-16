Cortar el césped: la altura de corte correcta del césped

La norma en cuanto a la altura de corte del césped: ni demasiado corto, ni demasiado largo. Parece vago pero, de hecho, lo corto o largo que debe cortarse el césped depende de varios factores. Si se corta demasiado se puede dañar el césped e incluso las raíces, principalmente en la época seca y cálida del año. Como consecuencia, pueden aparecer manchas marrones. Dicho de otro modo: el exceso de luz solar es como un veneno. Si el césped es demasiado corto, sufre el exceso de luz solar y pierde fuerza. Como consecuencia, las malas hierbas pueden propagarse e ir suplantando al césped. Esto también puede ocurrir con césped largo. Para una altura de corte óptima del césped pueden ajustarse manualmente diferentes alturas de corte.

En este contexto, la norma del tercio y el denominado punto de vegetación son importantes. Este se encuentra aproximadamente a media altura de la brizna de hierba. Si se corta más, los brotes tardan relativamente más en recuperarse: un crecimiento sano del césped apenas es posible si el césped cortado debe soportar un aumento de la radiación solar. ¿Qué significa eso concretamente? Solo debería cortarse un tercio de la altura de crecimiento actual del césped. Es decir: se dejan dos tercios, lo que idealmente corresponde a la altura de corte recomendada. Digamos que nos ausentamos y en ese tiempo el césped crece 15 centímetros, entonces deberán cortarse solo unos 5 centímetros, es decir, no debe recortarse por debajo de los 10 u 11 centímetros. El consejo de los expertos es: para un césped sano, cortar un poco cada vez y tener en cuenta con regularidad tanto las condiciones meteorológicas como el estado de las briznas de hierba.

Un truco para una altura de corte de césped uniforme: no pisar la superficie de césped no cortada, ya que de lo contrario las briznas de hierba se doblan y no se enderezan inmediatamente.