Cortar el césped: información importante, consejos y trucos
Cuando arranca la temporada de jardín, vuelve a llegar el momento: se aproxima la limpieza general anual en el jardín. ¡Y hay mucho que hacer! Los arbustos y los setos deben podarse y los árboles deben recortarse. Debe prestarse especial atención al césped, ya que en primavera y los meses siguientes requiere muchos cuidados para que reverdezca durante toda la temporada. ¿Cuáles son las preguntas habituales y cuestiones principales en torno al corte del césped? Instrucciones para el césped perfecto.
Cinco preguntas frecuentes sobre el corte del césped
Como es sabido por todos los amantes de la jardinería: basta con no salir al jardín en un par de días y el césped crece a lo loco. No obstante, cortarlo sin más, sin unos consejos y reglas, no es buena idea. En las conversaciones con los vecinos o en el bar circulan muchas medias verdades pero ¿cuáles son ciertas realmente?
Cortar el césped en verano: ¿debe cortarse el césped cuando hace calor?
No es recomendable. El césped no debe cortarse intensivamente durante períodos secos o de calor estival. El motivo: las largas briznas de hierba protegen el suelo y las raíces frente a la desecación intensa y permiten así un crecimiento sano de la planta.
El corte del césped y las estaciones del año: ¿a partir de cuándo y con qué frecuencia debe cortarse el césped?
Cuando arranca la temporada de jardín en primavera debe cortarse el césped por primera vez. A partir de entonces, se recomienda cortar el césped entre 1 y 2 veces por semana hasta el otoño. Entre mayo y junio la hierba crece especialmente rápido, en esa época debe cortarse el césped sin falta una vez por semana. En invierno el césped no crece debido a las frías temperaturas; por esta razón, no es necesario cortarlo.
¿Es recomendable cortar el césped húmedo?
No, el césped húmedo no debe cortarse, ya que cuando está húmedo las briznas de hierba no se pueden cortar limpiamente y se pegan. La consecuencia: el corte no queda uniforme. Se requiere más esfuerzo, ya que el material cortado se agruma, en vez de distribuirse o caer por completo en la cesta de recogida.
¿Cómo se corta el césped correctamente?
Para un corte uniforme y liso el cortacésped debe sobresalir de la superficie cortada en una altura equivalente aprox. al ancho de rueda. Además: cortar los terraplenes siempre transversalmente a la pendiente. De este modo se evita cualquier riesgo de lesiones en caso de que el cortacésped resbale. Los bordes del césped pueden dejarse sin cortar para después recortarlos a la perfección con un cortasetos o un cortabordes a batería.
¿La hierba cortada puede dejarse sin recoger?
Es un tema muy debatido. Tanto el mantillo (en Kärcher: kit de mantillo incluido en el equipo de serie del cortacésped a batería) como el corte de césped clásico tienen ventajas y desventajas. En el caso de triturar la hierba, las ventajas son la menor cantidad de césped por retirar, no tener que desechar el material cortado y un menor uso de fertilizantes. No obstante, debe cortarse el césped con mayor frecuencia y solo cuando está seco. Las ventajas del corte de césped convencional son una superficie de césped más limpia, un corte menos frecuente y el posible uso del material cortado como abono para flores. Los inconvenientes de este método: se pierden más nutrientes, un césped cortado debe abonarse y la eliminación del material cortado supone un trabajo adicional.
Cortar el césped: la altura de corte correcta del césped
La norma en cuanto a la altura de corte del césped: ni demasiado corto, ni demasiado largo. Parece vago pero, de hecho, lo corto o largo que debe cortarse el césped depende de varios factores. Si se corta demasiado se puede dañar el césped e incluso las raíces, principalmente en la época seca y cálida del año. Como consecuencia, pueden aparecer manchas marrones. Dicho de otro modo: el exceso de luz solar es como un veneno. Si el césped es demasiado corto, sufre el exceso de luz solar y pierde fuerza. Como consecuencia, las malas hierbas pueden propagarse e ir suplantando al césped. Esto también puede ocurrir con césped largo. Para una altura de corte óptima del césped pueden ajustarse manualmente diferentes alturas de corte.
En este contexto, la norma del tercio y el denominado punto de vegetación son importantes. Este se encuentra aproximadamente a media altura de la brizna de hierba. Si se corta más, los brotes tardan relativamente más en recuperarse: un crecimiento sano del césped apenas es posible si el césped cortado debe soportar un aumento de la radiación solar. ¿Qué significa eso concretamente? Solo debería cortarse un tercio de la altura de crecimiento actual del césped. Es decir: se dejan dos tercios, lo que idealmente corresponde a la altura de corte recomendada. Digamos que nos ausentamos y en ese tiempo el césped crece 15 centímetros, entonces deberán cortarse solo unos 5 centímetros, es decir, no debe recortarse por debajo de los 10 u 11 centímetros. El consejo de los expertos es: para un césped sano, cortar un poco cada vez y tener en cuenta con regularidad tanto las condiciones meteorológicas como el estado de las briznas de hierba.
Un truco para una altura de corte de césped uniforme: no pisar la superficie de césped no cortada, ya que de lo contrario las briznas de hierba se doblan y no se enderezan inmediatamente.
¿Cortacésped, recortador, robot? Cortar el césped según sea necesario
Muchos amantes de la jardinería se preguntan con qué equipo de jardín se logra el césped perfecto. ¿Debe usarse un cortacésped clásico con cesta de recogida, un cortacésped para triturado o una solución 2 en 1 con kit de mantillo (incluido en el equipo de serie de Kärcher)? ¿O más bien un recortador? Y si fuera así, ¿debe ser a baterías? Además, existen los robots cortacésped, que realizan el trabajo de triturado completo, mientras uno puede recostarse tranquilamente en una tumbona. Quizás el viejo cortacésped con cable todavía descanse en el cenador. No obstante, cortar el césped con él no resulta exactamente divertido: es demasiado macizo, demasiado pesado y tiene poca potencia. Muchas preguntas y opciones que pueden inducir rápidamente a confusiones.
Al elegir un equipo, además de los requisitos del propio jardín y el gusto personal, deben tenerse en cuenta algunas características de calidad. En primer lugar, el nuevo equipo para cortar el césped debe funcionar de forma fiable. Si se opta por un equipo a baterías, debe poderse trabajar con una batería con la mayor autonomía posible. Para ello el denominado rendimiento en superficie (m² por carga de la batería en los cortacésped; m por carga de la batería en los cortabordes y tijera de poda para arbustos y hierbas) indica la autonomía del equipo. El rendimiento en superficie puede variar en función de la composición y el perfil del césped. También debe tenerse en cuenta la altura y el ancho de corte. La altura de corte depende especialmente de las particularidades del jardín. ¿El césped es plano o hay zonas onduladas?
El clásico al cortar el césped: el cortacésped
Por norma general, debe elegirse entre cortacésped con cable, de gasolina o a batería. ¿Qué es mejor? Los cortacésped a batería modernos no tienen nada que envidiar a los cortacésped de gasolina. Al contrario: en relación con la potencia, el tiempo de ajuste y el mantenimiento, cada vez son más los amantes de la jardinería que eligen un cortacésped a baterías. La ventaja de estos sobre las viejas generaciones de cortacésped con cable se explica rápidamente: son más ligeros y también más silenciosos. Y al no tener cable, no se producen tropiezos.
Principalmente en cuanto al manejo, debe reflexionarse exactamente a qué características no se quiere renunciar. ¿El cortacésped debe ser lo más ligero posible para poderlo desplazar y almacenar fácilmente? ¿Debe ser también abatible y tener un asa para transportarlo, así como para una adaptación cómoda de la altura de corte? Para superficies de césped pequeñas es ideal el cortacésped de 18 voltios compacto con anchos de corte de hasta 36 centímetros. Si se van a cortar superficies más grandes, pueden ser preferibles los equipos de 36 voltios con anchos de corte de hasta 46 centímetros para ahorrar tiempo.
¿Trozos de césped alejados y desiguales? Un cortabordes a batería puede resultar útil.
El secreto para unos bordes del césped perfectos: para las zonas de césped de difícil acceso resulta imprescindible un cortabordes a batería. Equipado con un alambre de plástico o cuchillas de plástico de rotación rápida, recorta de forma fiable el césped y las malas hierbas.
Al estar accionados por baterías, los recortadores son muy silenciosos y gracias al uso de cuchillas de plástico el ruido de trabajo se reduce aún más. En cuanto al manejo, una correa para el hombro incluida en el equipo de serie y los botones de recorte giratorios, así como un asa altamente regulable, aligeran extremadamente el trabajo.
Los alambres giran a alta velocidad y pueden arrojar trozos de césped o guijarros, por lo que básicamente deben utilizarse gafas de protección y un calzado resistente. También debe mantenerse cierta distancia respecto a los árboles y plantas ornamentales, así como las terrazas de madera, para evitar daños.
Muy práctico: en caso de desgaste del hilo, este puede adquirirse a metros en un mercado de materiales de construcción y enrollarse fácilmente en la bobina de hilo.
¡Pequeños pero poderosos! Los robots cortacésped son tendencia.
En los últimos años los robots cortacésped han adquirido una popularidad cada vez mayor. El lema es claro: el robot trabaja y el usuario se toma un descanso. Pero ¿qué factores influyen en el cuidado automático del césped?
Según el tamaño de la propia superficie de césped vale la pena observar detenidamente las dimensiones y el tiempo de funcionamiento de la batería del modelo correspondiente. Si el jardín es más bien estrecho y tiene muchos rincones, es preferible optar por un pequeño robot cortacésped. En cuanto al sistema de corte, se distingue entre cortacésped rotativos de tambor y motosegadoras. Estas últimas poseen cuchillas comparativamente más grandes y son aptas, por lo tanto, para hierba gruesa, en la que a veces también puede haber fruta caída del árbol o ramas.
El principio se explica rápidamente. Se incluye una estación de carga, de la que arranca el robot cortacésped (y donde se carga automáticamente). La mayoría de modelos cortan el césped según el método aleatorio. No obstante, también hay equipos que cortan el césped en trayectorias regulares, lo que a veces funciona mejor y otras, peor. Sea como sea, el césped está cortado en un par de días y sin un gran esfuerzo.