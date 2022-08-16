Consejos de limpieza y cuidado para el hogar y el jardín
Las personas de todo el mundo dedican unas 3 horas y 20 minutos semanales a la limpieza, según un estudio sobre hábitos de limpieza encargado por Kärcher. Para tener la casa limpia recurrimos a muchos equipos de limpieza o remedios caseros. Ya sea en el interior o en el exterior: con consejos sobre cómo utilizarlos correctamente, el trabajo se realiza más rápidamente y se gana tiempo para las cosas buenas de la vida.
Interior
Consejos para combatir la suciedad en casa
Limpiar la cocina, el baño, las habitaciones... La limpieza general anual no es el único momento en el que hay mucho que hacer en la casa. Con el paso del tiempo, la suciedad se cuela dentro de la casa: manchas en el suelo, la tapicería y las alfombras. Polen, polvo y huellas en las ventanas. Restos de comida y residuos de grasa en la cocina. Cal y residuos de jabón en el baño. Pero con algunos trucos, los equipos de limpieza, productos de limpieza y remedios caseros adecuados, la suciedad puede eliminarse rápidamente y el hogar volverá a estar higiénicamente limpio.
Exterior
Consejos para la limpieza y el cuidado de la casa
Alrededor de la casa hay mucho que hacer: en la estacion seca deben regarse las plantas, cortarse el césped con regularidad y podarse los setos, los árboles y los arbustos, eliminarse las hojas. Al mismo tiempo, los vehículos propios requieren unos cuidados regulares, ya sean una bicicleta, una motocicleta u otro, en la estacion lluviosa hay que tener cuidado de los muebles del jardin.
Con estos consejos prácticos el trabajo será fácil.