Consejos para la limpieza y el cuidado de la casa

Alrededor de la casa hay mucho que hacer: en la estacion seca deben regarse las plantas, cortarse el césped con regularidad y podarse los setos, los árboles y los arbustos, eliminarse las hojas. Al mismo tiempo, los vehículos propios requieren unos cuidados regulares, ya sean una bicicleta, una motocicleta u otro, en la estacion lluviosa hay que tener cuidado de los muebles del jardin.

Con estos consejos prácticos el trabajo será fácil.