Lista de comprobación: resumen de los aspectos más importantes

¿Cuál es el momento adecuado para podar los setos? ¿Qué equipos de jardín deben utilizarse para el cuidado de los setos? ¿Cómo se poda exactamente un seto? Preguntas y más preguntas. Aquí presentamos las respuestas. Los puntos siguientes sirven como lista de comprobación para determinar si todo está organizado para la poda de setos que se va a realizar.

Período posible: ¿a partir de cuándo deben podarse los setos? Básicamente, la primavera y el otoño son las épocas idóneas para el cuidado de los setos. En esas estaciones, no hace demasiado frío ni demasiado calor, por lo que las ramas y los brotes podados pueden volver a crecer. Opcionalmente se pueden recortar los setos en junio. La frecuencia de poda de los setos depende del tipo de planta. Muchas plantas leñosas, como el aligustre o el arce campestre, brotan más fuerte que otros tipos de setos, por lo que puede requerirse una poda 2 veces por año. En cambio, para tipos de plantas populares como las tuyas, los tejos o el laurel cerezo, la poda de los setos se realiza 1 vez al año.

Equipos de jardín y seguridad en el trabajo: ¿qué equipo es el adecuado? Según la planta leñosa y el patrón de corte deseado se requieren muchos equipos de jardín diferentes. En primer lugar, hay tener presente la propia seguridad. No debe prescindirse de calzado resistente, guantes y gafas de protección. Para no desgastar en exceso los setos y los arbustos, las cuchillas de la herramienta de corte deben estar afiladas. En relación con la seguridad en el trabajo y la efectividad, se recomiendan los cortasetos a batería. Si el seto es de varios metros, resulta adecuado un cortasetos con prolongación telescópica.

Cuidado de los setos: ¿qué más hay que tener en cuenta? Los setos deben podarse cada año, ya que si se espera demasiado y a continuación se realiza una poda radical, ello perjudica a la salud de las plantas. En los días cálidos no se recomienda la poda de setos, ya que los brotes recién cortados podrían secarse. Además, el cuidado regular de los setos permite recortar las partes dañadas y rejuvenecer las zonas afectadas en la mayor medida posible. Idealmente, al adquirir la planta se obtiene información sobre su conducta de crecimiento y otros consejos para el cuidado.