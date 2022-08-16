Poda fácil de setos: consejos y trucos para los setos
Muchos asuntos cotidianos parecen banales en un primer momento, no obstante, si se analizan más detenidamente, la mayoría no son tan claros y plantean muchas dudas. Como, por ejemplo, la poda de los setos. Sin unos conocimientos básicos, el cuidado de los setos y la poda, en el sentido más estricto de la palabra, suelen salir mal. En resumen: ¡la poda de arbustos es todo un arte! Aquí se incluyen todos los consejos y trucos importantes para podar correctamente los setos.
Lista de comprobación: resumen de los aspectos más importantes
¿Cuál es el momento adecuado para podar los setos? ¿Qué equipos de jardín deben utilizarse para el cuidado de los setos? ¿Cómo se poda exactamente un seto? Preguntas y más preguntas. Aquí presentamos las respuestas. Los puntos siguientes sirven como lista de comprobación para determinar si todo está organizado para la poda de setos que se va a realizar.
Período posible: ¿a partir de cuándo deben podarse los setos? Básicamente, la primavera y el otoño son las épocas idóneas para el cuidado de los setos. En esas estaciones, no hace demasiado frío ni demasiado calor, por lo que las ramas y los brotes podados pueden volver a crecer. Opcionalmente se pueden recortar los setos en junio. La frecuencia de poda de los setos depende del tipo de planta. Muchas plantas leñosas, como el aligustre o el arce campestre, brotan más fuerte que otros tipos de setos, por lo que puede requerirse una poda 2 veces por año. En cambio, para tipos de plantas populares como las tuyas, los tejos o el laurel cerezo, la poda de los setos se realiza 1 vez al año.
Equipos de jardín y seguridad en el trabajo: ¿qué equipo es el adecuado? Según la planta leñosa y el patrón de corte deseado se requieren muchos equipos de jardín diferentes. En primer lugar, hay tener presente la propia seguridad. No debe prescindirse de calzado resistente, guantes y gafas de protección. Para no desgastar en exceso los setos y los arbustos, las cuchillas de la herramienta de corte deben estar afiladas. En relación con la seguridad en el trabajo y la efectividad, se recomiendan los cortasetos a batería. Si el seto es de varios metros, resulta adecuado un cortasetos con prolongación telescópica.
Cuidado de los setos: ¿qué más hay que tener en cuenta? Los setos deben podarse cada año, ya que si se espera demasiado y a continuación se realiza una poda radical, ello perjudica a la salud de las plantas. En los días cálidos no se recomienda la poda de setos, ya que los brotes recién cortados podrían secarse. Además, el cuidado regular de los setos permite recortar las partes dañadas y rejuvenecer las zonas afectadas en la mayor medida posible. Idealmente, al adquirir la planta se obtiene información sobre su conducta de crecimiento y otros consejos para el cuidado.
Principios básicos de la poda de setos: sobre corte de setos, herramientas y consejos para podar los setos con precisión
¡Ya casi podemos empezar! Solo queda determinar la forma en que se podará el seto. En este caso depende de la técnica de poda adecuada. Para lograr el tipo de corte deseado de los setos, también es muy importante la elección de la herramienta de corte.
Trapecio frente a esquinas rectas: ¿qué corte debe elegirse para los setos?
Principalmente son populares el tipo de corte trapezoidal y de esquinas rectas. Este último ahorra más espacio y es adecuado para plantas planifolias (aligustre, laurel cerezo, carpe europeo). La forma trapezoidal es especialmente popular. En este caso, el seto se estrecha hacia arriba, de modo que la luz del sol caiga de forma uniforme sobre el seto. No obstante, el seto no debe estrecharse demasiado, ya que de lo contrario pueden aparecer agujeros oscuros antiestéticos. Por ello, el consejo de los profesionales es el siguiente: solo debe recortarse hasta que todavía se observe follaje en las ramas.
Herramientas
El éxito o el fracaso de toda la poda de los arbustos depende de los equipos de jardín. Si la cuchilla del cortasetos no está afilada puede producir lesiones en las hojas y las ramas. La elección correcta en este caso son las cuchillas pulidas a diamante. Asimismo, al utilizar el equipamiento erróneo, nos exponemos a peligros innecesarios. Si, por ejemplo, el seto tiene varios metros de altura, debe considerarse la opción de adquirir un cortasetos con prolongación telescópica. No solo es más seguro, sino que es efectivo y supone un menor esfuerzo para la espalda.
Para lograr la poda perfecta, cada vez son más los amantes de la jardinería que optan por un cortasetos a batería. A diferencia de los equipos eléctricos convencionales, las herramientas de corte modernas vienen sin cable, por lo que están equipadas con baterías de larga vida útil.
Asimismo, los cortasetos a baterías modernos ofrecen muchas ventajas que permiten un trabajo cómodo en prácticamente cualquier posición. Entre otras:
- una función de serrado para ramas más gruesas,
- una asa ergonómica y giratoria para un agarre seguro en todas las posiciones,
- una barredora de césped integrable para el material cortado que cae,
- un protector de cuchilla, que evita daños antiestéticos en la pared y el suelo,
- un cabezal de corte abatible para setos altos.
¡Todo depende de la técnica! Con pauta, para unos setos rectos.
Si se pregunta a los expertos en jardinería cómo se logra una poda de setos perfecta y principalmente recta, la respuesta siempre es la misma: ¡sin pauta no hay poda! Es sorprendentemente fácil. Se extiende la pauta lateralmente a lo largo de la zona superior de los setos. La pauta no debe fijarse en los setos sino, por ejemplo, en 2 postes o testigos. Debe situarse a la altura a la que debe quedar la parte superior de los setos después de la poda. Además, la pauta debe estar tensa, para que no quede arqueada por las ramas sobresalientes en línea y no se formen abolladuras antiestéticas en el tipo de corte deseado del seto.
Podar correctamente los setos: 5 pasos para un seto perfecto
1. Tender la pauta
En la corona del seto que se desea obtener, se tenderá lateralmente una pauta de modo que quede tensa. Servirá como orientación para un corte recto. Andes de empezar, primero debe comprobarse que no haya nidos de pájaros en el seto.
2. El corte vertical
El seto se poda con movimientos uniformes desde abajo hacia arriba. Se recomienda dar un paso atrás de vez en cuando para ver si la poda realizada está alineada. Atención: en las plantas planifolias con grandes hojas es preferible realizar la poda manualmente, ya que con un cortasetos eléctrico las hojas podrían dañarse o morir. Según el dicho: ¡menos es más! Podar únicamente lo que sea necesario, de modo que todavía se vea follaje verde.
3. El corte horizontal
Recortar la parte superior de la copa requiere mucha concentración. La herramienta de corte debe colocarse justo encima de la pauta tensada. Especialmente si se utiliza una construcción de escalera, este paso de trabajo debe realizarse con cuidado y concentración. El consejo de los profesionales: un cortasetos con prolongación telescópica con cabezal de corte abatible corta los contornos de forma precisa, sin tener que adoptar posiciones incómodas.
4. Detalles
Una vez cortada la superficie principal del seto, pueden abordarse los detalles con un cortasetos y darse un acabado al seto. A continuación, resta el mantenimiento y el cuidado de los equipos de jardín.
5. Mantenimiento
Lo más recomendable es revisar cada equipo justo después de usarlo para detectar posibles daños y suciedad. En caso de que hayan quedado adheridos restos de tierra y plantas en el equipo, se pueden eliminar con una esponja húmeda y un cepillo duro. Deben revisarse todas las tuercas, tornillos y pernos del equipo con regularidad para asegurarse que estén bien ajustados. Para lograr una poda constante, se recomienda afilar regularmente las cuchillas de corte del cortasetos con una lima plana y eliminar la rebaba que se forma al afilar con una piedra de afilar. Si no nos atrevemos a afilar las cuchillas de corte nosotros mismos, un especialista puede afilar el cortasetos. Finalmente, la cuchilla debe pulirse con un aceite adecuado (por ejemplo, Ballistol) para protegerla del óxido.
6. Eliminación del material podado
Primero el trabajo y después el placer: antes de poder contemplar el trabajo realizado, naturalmente deben desecharse las ramas cortadas y las hojas. Si se dispone de una picadora, se puede triturar de forma óptima el material cortado y prepararlo para el contenedor de los residuos orgánicos, la pila de compost o el transporte posterior a una planta de reciclaje. Para las ramas gruesas se ofrece un cortador de ramas.