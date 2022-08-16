¿De dónde procede el polvo?

Ampliar la imagen a través del microscopio electrónico revela que el polvo es una «mezcla variopinta» de partículas de diferentes tamaños que se mezclan y combinan entre sí. Desde las escamas de piel muerta y las fibras de la alfombra hasta el polen y los pelos de las mascotas, pasando por el polvo fino, todo está ahí: una «comidilla» para los huéspedes no invitados, los piojos de los libros, los ácaros del polvo, las bacterias y las esporas de moho. Según el tamaño y el peso de las partículas, el polvo es arrastrado por el aire circulante a todos los rincones o queda permanentemente flotando sin asentarse.

La composición del polvo doméstico difiere según la habitación, la ubicación de la casa y el número y estilo de vida de los ocupantes. Gran parte de la suciedad la llevamos a las habitaciones con nuestros zapatos. Por esta razón, las rejillas, los felpudos de coco y textiles o los perfiles de goma sirven de «zonas de retención de la suciedad». Colocadas en la entrada, atrapan gran parte de la suciedad que, de otro modo, acabaría en el pasillo o en otras estancias. La ventilación también abre paso al hollín, a las esporas de hongos o al polen.