Limpieza de la encimera

La encimera es probablemente la superficie más utilizada de la cocina y entra en contacto con los alimentos con especial frecuencia. Aquí se cortan las verduras, se filetea el pescado y se extiende la masa. En consecuencia, esta zona se contamina a diario con bacterias invisibles para el ojo humano. Por lo tanto, y también por razones de higiene, la superficie de trabajo debe limpiarse con un paño húmedo después de cada uso, y debe despejarse completamente y limpiarse a fondo una vez a la semana. En caso de que la suciedad sea más intensa, en las encimeras resistentes al agua y al alcohol también se puede utilizar un detergente alcalino para superficies para eliminar, por ejemplo, las manchas de restos de comida y grasa.

En el caso de la piedra natural como, por ejemplo, las encimeras de granito o mármol, debe procederse con cuidado, ya que los detergentes que contienen ácidos o disolventes pueden atacar el material. En este caso, puede utilizar un detergente especial para superficies de piedra, idealmente un detergente neutro. También es aconsejable utilizar detergentes sin tensioactivos. Como norma general hay que eliminar las manchas en las losas de piedra natural lo antes posible. Para ello, utilice un paño suave y húmedo. Si utiliza un paño seco, al entrar este en contacto con la suciedad podría rayar la superficie. Aclare siempre con agua limpia después de utilizar detergentes. A continuación, seque la superficie con un paño limpio para evitar las manchas.

Una alternativa sin productos químicos para limpiar las encimeras es la limpiadora de vapor. Con la presión y el vapor caliente de agua se elimina el 99,99 % de las bacterias comunes. Y también se eliminan fácilmente la grasa y la suciedad más persistente, como los restos de comida incrustados. De manera que la limpiadora de vapor también es apropiada para limpiar la campana extractora, la placa de cocina y el horno.