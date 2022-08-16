Baldosas limpias en 2 pasos

El método de limpieza más habitual es una combinación de aspiración y fregado convencional. En el primer paso, la suciedad suelta, como el polvo y el pelo, se recoge con una aspiradora convencional. Si las baldosas del suelo están en el exterior o en estancias muy sucias, como garajes, se recomienda encarecidamente utilizar una aspiradora multiuso.

A continuación, la superficie se limpia en húmedo con una mopa o fregona. Lo ideal es escurrir la fregona regularmente con el escurridor para evitar el contacto directo con la suciedad. Primero se debería limpiar el borde de toda la habitación y, a continuación, hacer trayectos uniformes desde la esquina más lejana hasta la puerta.

Con un poco de práctica, este método mecánico puede utilizarse para limpiar muy rápidamente, pero también tiene algunas desventajas: para desprender las manchas persistentes hay que hacer varias pasadas. Sobre todo, las manchas secas de la cocina no suelen limpiarse a la primera. La mayoría de las fregonas utilizan cantidades relativamente grandes de agua, por lo que la superficie tarda un tiempo relativamente largo en secarse.