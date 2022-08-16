Limpieza de las baldosas
Las baldosas son uno de los revestimientos de suelo más populares y por un buen motivo: son resistentes y, en la mayoría de los casos, fáciles de mantener. Sin embargo, a la hora de la limpieza hay que tener en cuenta algunos aspectos.
Limpieza correcta de los diferentes tipos de baldosas
Las baldosas están disponibles en innumerables diseños. Para lograr la máxima eficacia durante la limpieza, es importante determinar primero el material de la baldosa correctamente. Las más comunes son las baldosas de cerámica como las baldosas de gres porcelánico, las baldosas esmaltadas, las baldosas de terracota y las baldosas de clínker. El componente básico de todas las baldosas disponibles en el mercado es la arcilla a la que, según el tipo, se le añaden diversos aditivos y se cuece a diferentes temperaturas. Sin embargo, en ocasiones, algunos hogares cuentan con baldosas de piedra natural y artificial, y en este caso hay que tener un cuidado especial a la hora de limpiarlas.
Baldosas esmaltadas
Las baldosas esmaltadas son baldosas de gres que tienen un revestimiento adicional similar al vidrio en la capa de desgaste. Esto permite una superficie lisa y cerrada y una gama casi infinita de texturas y colores. Las baldosas esmaltadas se reconocen por el cambio de color entre el borde y la capa superior de la baldosa. Las baldosas esmaltadas suelen ser fáciles de limpiar debido a su superficie lisa y no requieren ningún cuidado especial.
Baldosas de gres porcelánico
El gres porcelánico se utiliza cada vez más en las estancias por su robustez y apariencia. El gres porcelánico está disponible en plata mate, pulido brillante, con textura (por ejemplo, aspecto de pizarra) o impreso (por ejemplo, aspecto de madera). Por regla general, el gres porcelánico está pintado en toda su extensión y se reconoce por el hecho de que tiene el mismo aspecto en todos los lados. Solo el gres porcelánico impreso es la excepción a lo que acabamos de mencionar.
El gres porcelánico tiene una superficie microporosa, por lo que se limpia mejor con paños de microfibras, cuyas finas fibras penetran en las pequeñas irregularidades de la superficie. Por lo demás, se aplica el mismo procedimiento que para las baldosas esmaltadas.
En el caso del gres porcelánico texturizado se recomienda pasar un trapo a lo largo y a lo ancho de la superficie; de esta manera se consiguen buenos resultados de limpieza en toda la profundidad de la estructura. El revestimiento del suelo es resistente a la mayoría de los álcalis y ácidos e insensible a los disolventes orgánicos. Aparte de una limpieza adecuada, el gres porcelánico no requiere ningún cuidado adicional.
Baldosas de piedra natural y artificial
La piedra natural incluye, por ejemplo, el granito, el mármol, el jura y la pizarra. Con piedra artificial se hace referencia a materiales minerales (normalmente cemento) o resinados que se fabrican con agregados como arena, guijarros, mármol u otros materiales. Las piedras artificiales más comunes son, por ejemplo, el bloque de cemento, el hormigón lavado o el mármol Agglo.
Para la suciedad mineral como el óxido, la cal o los residuos de cemento, se utilizan detergentes ácidos (pH < 7) o remedios caseros como el vinagre o el ácido cítrico. Dado que muchas piedras naturales y artificiales son sensibles a los ácidos, es aconsejable realizar previamente una prueba en un lugar poco visible. Para ello, aplique un par de gotas de un limpiador ácido sobre la superficie en un lugar poco visible. Si el ácido comienza a hacer espuma, la piedra es sensible al ácido y no debe ser tratada con detergentes ácidos.
Baldosas limpias en 2 pasos
El método de limpieza más habitual es una combinación de aspiración y fregado convencional. En el primer paso, la suciedad suelta, como el polvo y el pelo, se recoge con una aspiradora convencional. Si las baldosas del suelo están en el exterior o en estancias muy sucias, como garajes, se recomienda encarecidamente utilizar una aspiradora multiuso.
A continuación, la superficie se limpia en húmedo con una mopa o fregona. Lo ideal es escurrir la fregona regularmente con el escurridor para evitar el contacto directo con la suciedad. Primero se debería limpiar el borde de toda la habitación y, a continuación, hacer trayectos uniformes desde la esquina más lejana hasta la puerta.
Con un poco de práctica, este método mecánico puede utilizarse para limpiar muy rápidamente, pero también tiene algunas desventajas: para desprender las manchas persistentes hay que hacer varias pasadas. Sobre todo, las manchas secas de la cocina no suelen limpiarse a la primera. La mayoría de las fregonas utilizan cantidades relativamente grandes de agua, por lo que la superficie tarda un tiempo relativamente largo en secarse.
Eliminar el color grisáceo de las baldosas
A veces los suelos se vuelven grises si han sido tratados de forma incorrecta durante mucho tiempo, por ejemplo, si se ha utilizado demasiado detergente en su limpieza. Esto hace que se formen capas de suciedad y detergente, y que los suelos adquieran una apariencia poco atractiva con el tiempo. Para eliminar este color grisáceo, las primeras pasadas de limpieza deben realizarse solo con agua tibia. Si durante la limpieza aparece una corona de espuma en el agua sucia, esto es una buena señal pues indica que se están eliminando los antiguos residuos de detergente. En este caso, repita el proceso hasta que deje de formarse espuma. Alternativamente, también puede utilizar las esponjas de melamina, también llamadas esponjas mágicas, para eliminar el color grisáceo de las baldosas.
Consejos de experto
Independientemente de la presencia o no del tono grisáceo, es aconsejable tratar primero una pequeña zona parcial en un lugar poco visible y, tras el secado, observar la diferencia con la zona que no se ha limpiado. Si se conoce la marca del revestimiento del suelo, también conviene echar un vistazo a las instrucciones de limpieza y cuidado o a las instrucciones del fabricante del revestimiento.
Eliminar la cal de las baldosas
La cal puede convertirse en un problema no solo en el cuarto de baño, sino también cuando se limpia con agua muy calcárea, ya que con el tiempo pueden aparecer manchas de cal. La cal se nota sobre todo en las baldosas oscuras y, a menudo, solo se percibe cuando es pulida por el calzado en las zonas muy transitadas y adquiere un aspecto sucio.
Para eliminar la cal, se utiliza un detergente sanitario ácido. También se pueden utilizar remedios caseros como el vinagre o el ácido cítrico. Si se van a utilizar limpiadores ácidos se deben mojar previamente las juntas de las baldosas para que no sean atacadas por el detergente. Para ello basta con humedecer previamente la superficie con agua limpia. El detergente se diluye en agua siguiendo las instrucciones y se aplica con un cepillo. Durante el tiempo de actuación de unos 5 minutos se puede seguir trabajando la superficie con el cepillo; la solución de limpieza no debería secarse. A continuación, limpie con una mopa o fregona y agua limpia hasta que se hayan eliminado todos los residuos de detergente. Cambie el agua varias veces. En caso de capas de cal muy finas, puede bastar con limpiar el suelo una o dos veces con un detergente sanitario ácido y luego aclararlo con agua limpia.
Limpieza higiénica con la limpiadora de vapor
Una alternativa auténtica a las fregonas mecánicas son las 716266. Producen vapor de agua caliente y, por tanto, actúan de forma especialmente higiénica. Las altas temperaturas eliminan hasta el 99,99 % de las bacterias y los virus sin necesidad de utilizar detergentes químicos. Además, el vapor de agua caliente disuelve la suciedad persistente y la grasa, por lo que la limpiadora de vapor es perfecta para limpiar la cocina. Las limpiadoras de vapor también son adecuadas para los alérgicos y las familias con niños pequeños, que cuando están en el suelo no deben entrar en contacto con agentes agresivos. Como la generación de vapor desmineraliza el agua, el vapor no deja residuos de cal ni rayas de limpieza. El calor seca el suelo rápidamente y se puede volver a pisar más rápidamente.
Para la limpieza de las baldosas se utilizan paños adecuados para la boquilla para suelos o la boquilla manual. Al igual que con el fregado convencional, se deben utilizar fundas de microfibra para limpiar las baldosas de gres porcelánico. Después de liberar el vapor, mueva la boquilla para suelos o la boquilla manual rápidamente hacia delante y hacia atrás solapando las trayectorias. Añada solo la cantidad de vapor necesaria para desprender la suciedad. La suciedad desprendida es absorbida por el paño, por lo que deberá sustituirse con regularidad. Para que las juntas queden limpias, pase la boquilla para suelos en sentido transversal sobre la superficie. Para la limpieza a fondo, se pueden limpiar las juntas por separado.
En la primera limpieza con la limpiadora de vapor pueden formarse rayas. Estas rayas son causadas por los residuos de detergente y se eliminan limpiando varias veces con la limpiadora de vapor.
Rápidamente y sin esfuerzo: la fregadora de suelos eléctrica
Las fregadoras de suelos eléctricas limpian el suelo a fondo y de una forma especialmente rápida. Los rodillos de limpieza de estos equipos giran a 500 revoluciones por minuto y desprenden sin esfuerzo incluso la suciedad más persistente. El agua sucia se recoge en un depósito independiente, por lo que siempre se friega con agua limpia. La FC 7 Cordless recoge incluso la suciedad suelta, por lo que no es necesario aspirar antes de fregar. El detergente RM 537 es adecuado para baldosas, piedra y piedra natural.