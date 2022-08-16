Descalcificación de los grifos
La cal persistente se acumula rápidamente en el grifo del baño. De manera que para mantener los grifos brillantes durante mucho tiempo y para que el agua pueda salir sin problemas del grifo, es necesario descalcificar todo con regularidad. Con estos consejos, podrá hacerlo sin necesidad de frotar.
Eliminar la cal a tiempo
La cal incrustada en los grifos cromados brillantes del baño no solo resulta antiestética, sino que cuanto más tiempo permanezca en ellos, más difícil será volver a eliminarla. Si el grifo está calcificado, el agua también sale más lentamente y salpica en distintas direcciones. Y lo que es peor: los depósitos de cal son un caldo de cultivo para las bacterias. Al beber agua de un grifo calcificado, también se ingieren bacterias. Por lo tanto, el grifo debe limpiarse regularmente y lo ideal es eliminar la cal antes de que se forme una capa gruesa.
Eliminar la cal del grifo: los mejores remedios caseros
En las viviendas con agua especialmente dura se recomienda descalcificar con regularidad el grifo. Pero la limpieza no debería ceñirse únicamente al grifo, sino que hay que eliminar la cal especialmente en el aireador o la boquilla mezcladora del grifo.
Cómo se hace:
- Para la limpieza, desenrosque el aireador o la boquilla mezcladora a mano o con una llave para tubos. Envuelva el grifo con un paño para evitar arañazos en el metal al desenroscarlo.
- A continuación, desmonte la boquilla en 3 piezas: un tamiz, una tuerca de racor y un anillo de sellado.
- Introduzca las 3 piezas en vinagre o esencia de vinagre durante unos 15 minutos hasta que la cal se disuelva. El ácido cítrico tiene el mismo efecto: disuelva media cucharada de polvo de ácido cítrico en 100 ml de agua caliente e introduzca las piezas.
- Una vez descalcificadas las piezas, enjuáguelas con agua limpia y vuelva a montarlas.
Descalcificación del grifo sin herramientas
En aquellas situaciones en las que no hay mucho tiempo, también se puede descalcificar el grifo sin necesidad de desmontarlo. El truco consiste en empapar un paño de algodón, por ejemplo un paño de cocina, con vinagre o zumo de limón y agua, y envolverlo alrededor del grifo. Deje que la mezcla de vinagre y agua actúe durante algún tiempo, o durante toda la noche en el caso de una cal muy persistente. Si tiene un globo en casa, puede llenarlo con agua y con vinagre e introducir el grifo en él para empapar la cal. Esto también funciona con una pequeña bolsa de plástico. A continuación, aclare el grifo con agua limpia y séquelo con un paño de microfibras, y el grifo volverá a estar reluciente. Si todavía hay suciedad o partículas de óxido en el aireador, se recomienda desenroscarlo y limpiarlo a fondo.
Una vez eliminada la cal del grifo, se puede limpiar a fondo el resto del lavabo y la pieza central del baño volverá a lucir como nueva.
Descalcificación del grifo con detergentes
Si la presencia de cal es intensa y desea utilizar un producto de limpieza, debe utilizar un detergente sanitario ácido (valor de pH entre 0 y 4) y limpiar cuidadosamente el grifo con una esponja suave o un paño de microfibras. El líquido abrasivo debe manipularse con cuidado, ya que las finas partículas abrasivas que contiene pueden rayar las superficies sensibles de aluminio y cromo.