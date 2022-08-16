Descalcificación del grifo sin herramientas

En aquellas situaciones en las que no hay mucho tiempo, también se puede descalcificar el grifo sin necesidad de desmontarlo. El truco consiste en empapar un paño de algodón, por ejemplo un paño de cocina, con vinagre o zumo de limón y agua, y envolverlo alrededor del grifo. Deje que la mezcla de vinagre y agua actúe durante algún tiempo, o durante toda la noche en el caso de una cal muy persistente. Si tiene un globo en casa, puede llenarlo con agua y con vinagre e introducir el grifo en él para empapar la cal. Esto también funciona con una pequeña bolsa de plástico. A continuación, aclare el grifo con agua limpia y séquelo con un paño de microfibras, y el grifo volverá a estar reluciente. Si todavía hay suciedad o partículas de óxido en el aireador, se recomienda desenroscarlo y limpiarlo a fondo.

Una vez eliminada la cal del grifo, se puede limpiar a fondo el resto del lavabo y la pieza central del baño volverá a lucir como nueva.