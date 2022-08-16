Limpieza de las ventanas: consejos para una visión perfecta, sin rayas
La limpieza de las ventanas es una de las tareas domésticas menos populares. Requiere trabajo manual, cuesta tiempo y el resultado a menudo ni siquiera es satisfactorio, ya que a menudo siguen viéndose rayas en los cristales después de la limpieza. Con estos consejos, las ventanas quedarán impecables rápidamente y sin marcas.
¿Con qué frecuencia hay que limpiar las ventanas?
Las ventanas grandes y numerosas inundan la casa con luz y la hacen más acogedora. Pero, sobre todo en épocas de polen intenso, después de mal tiempo con mucha lluvia y durante largos períodos de sequía con mucho polvo, da la impresión de que las ventanas llevan meses sin limpiarse. Además, las ventanas también tienen que resistir mucho en el interior, porque especialmente los niños y los animales domésticos a menudo dejan marcas y manchas en el cristal. Por estas razones, las ventanas deben limpiarse por dentro y por fuera cada dos meses aproximadamente, dependiendo del grado de suciedad.
Consejo 1: Elegir el momento adecuado
Las ventanas no deben limpiarse nunca bajo la luz directa del sol o en días calurosos ya que, de lo contrario, los cristales se secarían demasiado rápido y aparecerían rayas. De manera que el mejor día para limpiar las ventanas es un día gris pero seco.
Limpieza de las ventanas con agua y remedios caseros
Muchas manchas en los cristales y el marco de la ventana pueden eliminarse fácilmente con agua limpia. Para ello, basta con limpiar las superficies de cristal y el marco con un paño de microfibras húmedo o un paño de algodón sin pelusas y luego secarlos. Si la suciedad más persistente se ha acumulado durante varias semanas, habrá que recurrir a remedios caseros o detergentes. Estos son los mejores remedios caseros para limpiar las ventanas:
- Vinagre o esencia de vinagre: añada 1 taza de esencia de vinagre a 1 litro de agua. A continuación, limpie los cristales como de costumbre. Precaución: es imprescindible cubrir previamente los alféizares de piedra —como el mármol— ya que el ácido acético puede dañar la superficie.
- Ácido cítrico: añada de 2 a 3 cucharadas de ácido cítrico en polvo a 1 litro de agua, y luego límpielo todo con un paño de microfibras.
- Líquido lavavajillas: también se consiguen buenos resultados con una mezcla de agua tibia y un chorrito de líquido lavavajillas sin bálsamo. La cantidad de líquido lavavajillas depende del nivel de suciedad del cristal.
- Té negro con limón: mezcle 1 taza grande de té negro fuerte con 3 litros de agua en un cubo y añada el zumo de medio limón. A continuación, limpie el cristal con un paño de microfibras. Los taninos del té disuelven la grasa e incluso la nicotina, y el ácido cítrico actúa contra la cal.
- Alcohol: añada un chorrito de alcohol al agua de limpieza tibia. Añada un chorrito de alcohol en un cubo de 5 litros con agua caliente. Precaución: utilice guantes durante la limpieza para evitar que las manos se resequen.
Para secar las ventanas se puede utilizar un limpiacristales con labio de goma, un paño de microfibras limpio u otro paño sin pelusas. De esta manera conseguirá unos cristales brillantes y sin rayas. Si no se tiene un paño absorbente a mano, también se pueden secar los cristales con papel de periódico. Para ello, arrugue sin apretar unas cuantas páginas de un periódico y frote la superficie del cristal con él.
Limpieza de las ventanas con detergentes
Si los cristales de las ventanas están muy sucios será necesario utilizar detergentes. Además de los limpiacristales convencionales también hay detergentes concentrados especiales para limpiadora de cristales que se mezclan con agua antes de su uso. Estos detergentes eliminan incluso la suciedad resistente como películas de grasa, insectos, grasa de piel y emisiones. Además, tienen la ventaja de que dejan una película protectora en el cristal para que la lluvia escurra mejor y se retrase el ensuciamiento.
Consejo 2: Utilizar los detergentes con moderación
Si se emplea demasiado detergente en la solución, es posible que aparezca una película lubricante sobre el cristal. Por lo tanto, utilice siempre limpiacristales o remedios caseros con moderación y en la dosis adecuada; así evitará las rayas y las manchas.
Todo depende de la técnica adecuada
Limpiar las ventanas como un profesional también es posible en casa. Puesto que a la hora de limpiar las ventanas todo depende de utilizar la técnica adecuada:
- Paso 1: Aplique generosamente en la ventana una solución de limpieza compuesta por agua y detergente o un remedio casero utilizando una esponja o una boquilla pulverizadora. Si no hay suficiente humedad, el limpiacristales no podrá deslizarse correctamente.
- Paso 2: Retire el líquido con el limpiacristales de arriba a abajo haciendo movimientos en forma de ocho y limpie con un paño.
- Paso 3: Repase el cristal con una gamuza de piel natural, un paño de microfibras o un paño de cocina y elimine las últimas gotas de agua, especialmente en los bordes.
Limpieza correcta del marco de la ventana
Cuando se limpian las ventanas también hay que prestar atención al marco. Porque, al igual que el cristal, también está expuesto a las influencias ambientales. En primer lugar, retire la suciedad gruesa con una escoba de mano o un paño seco. A continuación, limpie bien el marco con un paño húmedo o una esponja suave. Se puede utilizar un detergente para la suciedad más persistente. Sin embargo, hay que tener en cuenta el material del marco:
- Existen detergentes para el cuidado de la madera que la protegen de la intemperie.
- Los marcos de plástico pueden limpiarse con limpiadores antiestáticos especiales para plástico.
Al mismo tiempo, se puede eliminar a suciedad gruesa del alféizar de la ventana y limpiarlo a fondo.
Rápido y sin rayas con la limpiadora de cristales a batería
Con una limpiadora de cristales la limpieza de las ventanas es muy sencilla:
- Pulverice generosamente la mezcla de detergente y agua en el cristal.
- Elimine la suciedad frotando con un paño de microfibras o una almohadilla de limpieza.
- Aspire la humedad con el equipo. El agua sucia se almacena en el depósito, no en el suelo.
El resultado: ventanas impecables sin rayas. Si, a pesar de todo, se apreciasen rayas en el cristal, esto podría deberse al labio de secado del equipo:
- El labio de secado de la limpiadora de cristales se desgasta después de algún tiempo. Esto hace que
la superficie sea irregular y se produzcan rayas en los cristales. Un pequeño truco: dele la vuelta al labio de secado, ya que se puede utilizar por ambos lados.
- Otra causa de las rayas pueden ser las partículas de polvo y suciedad más finas que se acumulan en el labio de secado y provocan irregularidades. Antes de aspirar los cristales, puede pasar el labio de secado por la almohadilla de limpieza de la boquilla pulverizadora para eliminar estas partículas y garantizar que la superficie del labio es lo más lisa posible.
El procedimiento con una limpiadora de cristales a batería es siempre el mismo, independientemente del lugar donde se utilice. Las posibilidades de aplicación son muy versátiles:
- Ventanas/ventanas con travesaños
- Espejos
- Cabinas de ducha
- Mesas de cristal
- Baldosas
- Invernaderos
- Puertas de cristal
- Otras superficies lisas
Limpieza de las ventanas con la limpiadora de vapor
Con una limpiadora de vapor no solo se pueden limpiar los espejos y superficies de cristal, sino también las ventanas:
- Paso 1: Vaporice el cristal con la boquilla manual y la funda de microfibra y frote para desprender la suciedad. Alternativamente, también puede vaporizar el cristal sucio solo con la boquilla de chorro concentrado o con una boquilla para limpieza de ventanas. Con el vapor se desprenden también las manchas persistentes.
- Paso 2: Elimine el agua del vapor con un limpiacristales o una limpiadora de cristales. Seque también los bordes y el marco de la ventana con un paño suave.
El agua que sale de la limpiadora de vapor en forma de vapor está desmineralizada y, por tanto, tiene el mismo efecto que el agua destilada. Por lo tanto, no deja marcas ni rayas en el cristal. Si después de la limpieza aparecen inesperadamente rayas o marcas, esto suele deberse a que se están eliminando residuos de detergentes. La clave aquí es ser paciente y limpiar el cristal unas cuantas veces hasta que se hayan eliminado todos los residuos.
El paquete completo: cortinas y persianas
Para una limpieza total de las ventanas no solo basta con limpiar los cristales y los marcos, hay que limpiar también las cortinas y desempolvar el interior de las persianas.
- Cuelgue las cortinas de nuevo en la barra inmediatamente después del centrifugado (dependiendo del material, esto ahorra el planchado).
- Elimine el polvo de las persianas con la ayuda de un paño húmedo. La limpieza funciona también estupendamente con una rasqueta de silicona con un paño de microfibras enganchado a su alrededor.
- Una práctica alternativa para limpiar las persianas es utilizar una limpiadora de vapor, que puede eliminar fácilmente el polvo y la suciedad de las lamas y los espacios entre ellas.