Limpieza de las ventanas con detergentes

Si los cristales de las ventanas están muy sucios será necesario utilizar detergentes. Además de los limpiacristales convencionales también hay detergentes concentrados especiales para limpiadora de cristales que se mezclan con agua antes de su uso. Estos detergentes eliminan incluso la suciedad resistente como películas de grasa, insectos, grasa de piel y emisiones. Además, tienen la ventaja de que dejan una película protectora en el cristal para que la lluvia escurra mejor y se retrase el ensuciamiento.

Consejo 2: Utilizar los detergentes con moderación

Si se emplea demasiado detergente en la solución, es posible que aparezca una película lubricante sobre el cristal. Por lo tanto, utilice siempre limpiacristales o remedios caseros con moderación y en la dosis adecuada; así evitará las rayas y las manchas.