Aspiración periódica

Independientemente de la longitud del pelo, las alfombras se deben aspirar a fondo como mínimo una vez a la semana. Por lo general, las aspiradoras tienen una boquilla para suelos intercambiable que permite elegir entre un ajuste para suelos duros y otro para moquetas. Para una alfombra de pelo alto debe usarse un cepillo suave, ya que de lo contrario las fibras podrían desprenderse. En el caso de revestimientos textiles o moquetas, es decir, alfombras firmemente colocadas, el resultado puede mejorarse con una boquilla turbo. En general, cuando aspire, trabaje siempre lentamente y mueva la boquilla de manera uniforme sobre el suelo.

Si hay niños o mascotas en el hogar, se recomienda una escoba eléctrica a batería o una aspiradora a batería para una limpieza rápida y espontánea.