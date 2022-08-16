Limpieza de PVC y linóleo
El PVC y el linóleo figuran desde hace tiempo entre los revestimientos de suelo más populares. Después de haber desaparecido de la escena durante un tiempo, ahora están haciendo una verdadera reaparición como suelos de diseño. Básicamente, estos revestimientos de suelo son muy fáciles de cuidar, pero hay que tener en cuenta algunas cosas a la hora de limpiarlos.
Limpieza correcta de los revestimientos de suelos elásticos
Los revestimientos de suelos elásticos son muchos y, a primera vista, es difícil distinguir entre los materiales. Los tres más comunes son los revestimientos de PVC, el linóleo y los revestimientos de elastómero. Estos revestimientos pueden limpiarse básicamente de forma similar; se diferencian sobre todo por su sensibilidad a los distintos limpiadores.
Suelos de PVC
El PVC está hecho de cloruro de polivinilo y está disponible en forma de láminas, baldosas o losetas con sistema de clic. El material se considera especialmente robusto y es resistente a los álcalis fuertes y a las tensiones mecánicas. En cambio, los detergentes ácidos pueden provocar cambios de color. También se recomienda precaución con los disolventes orgánicos. Las sustancias afines, como el betún, el hollín, los trazos de los rotuladores, etc., pueden migrar al revestimiento. Este proceso también se conoce como migración. El PVC es sensible a las quemaduras de los cigarrillos y a las chispas.
Linóleo
El linóleo es considerado una alternativa ecológica a los suelos de PVC, ya que el material se fabrica con materias primas naturales como el aceite de linaza, el corcho o serrín y las resinas naturales. El revestimiento del suelo conduce el calor muy lentamente y proporciona una sensación de calor a los pies. A diferencia del PVC, el linóleo es sensible a los limpiadores alcalinos fuertes (valor de pH > 10) y a la acción mecánica. Por otro lado, es relativamente resistente a los disolventes orgánicos y a las quemaduras de cigarrillos. El linóleo tiene propiedades de regulación de la humedad, pero es sensible a la humedad excesiva.
Revestimientos de elastómero/goma
Los suelos de elastómero rara vez se encuentran en las habitaciones privadas, pero sí en las zonas comunes de los edificios, como los huecos de las escaleras y los cuartos de lavar. El revestimiento del suelo es muy resistente, pero es sensible a los detergentes fuertemente alcalinos (valor de pH > 10). Los limpiadores ácidos pueden provocar cambios de color, pero los revestimientos de goma son relativamente insensibles a las quemaduras de cigarrillos o a las chispas.
Identificación de los revestimientos del suelo con la prueba del clip
Si no está seguro de cuál es el material de su suelo, la denominada prueba del clip puede ayudarle. En primer lugar, busque un lugar discreto en la habitación. A continuación, separe la punta de un clip metálico y caliéntela durante unos 5 segundos con un mechero. Después, presione la punta de metal caliente contra el revestimiento durante unos 3 segundos y sáquela de nuevo. En función de la ubicación del agujero, el comportamiento de penetración y el olor podrá determinar de qué tipo de pavimento se trata.
Suelos de PVC
- El clip caliente penetra en el material con relativa facilidad.
- El suelo de PVC se funde en la superficie.
- Se crea un agujero con reborde.
- En caliente se puede tirar y formar hilos.
- Los restos que han quedado en el clip arden formando hollín.
- Huele de manera penetrante.
Linóleo
- El clip caliente penetra en el suelo con relativa facilidad.
- El linóleo no se funde en la superficie.
- Se desarrolla una decoloración negra sin reborde en la superficie.
- Huele a madera quemada o a aceite de linaza.
Revestimiento de elastómero (revestimiento de goma)
- El clip caliente apenas penetra en el revestimiento.
- El revestimiento de elastómero no se funde en la superficie.
- Se crea un pequeño agujero sin reborde.
- Produce el olor típico de goma quemada.
Suelos limpios en dos pasos
El método de limpieza más habitual es una combinación de aspiración y fregado convencional. En el primer paso, la suciedad suelta, como el polvo y el pelo, se recoge con una aspiradora convencional. A continuación, el suelo se limpia en húmedo con una mopa o fregona. Lo ideal es escurrir la fregona regularmente con el escurridor para evitar el contacto directo con la suciedad. Primero se debería limpiar el borde de toda la habitación y, a continuación, hacer trayectos uniformes desde la esquina más lejana hasta la puerta.
Con un poco de práctica, este método mecánico puede utilizarse para limpiar muy rápidamente, pero también tiene algunas desventajas: para desprender las manchas persistentes hay que hacer varias pasadas. La mayoría de las fregonas utilizan cantidades relativamente grandes de agua, por lo que el suelo tarda un rato en secarse.
Limpieza más rápida con una fregadora de suelos eléctrica
Una alternativa moderna son las fregadoras de suelos eléctricas, como los equipos de la serie FC de Kärcher. Los rodillos de limpieza de microfibras giran a 500 revoluciones por minuto y desprenden sin esfuerzo incluso la suciedad más persistente. Esto supone una auténtica ventaja, sobre todo con las superficies rugosas de los modernos suelos de PVC y de diseño. El agua sucia se recoge en un depósito independiente, por lo que siempre se friega con agua limpia.
Para limpiar los suelos de PVC, linóleo y elastómero se recomienda utilizar un detergente universal. No es necesario utilizar mucha cantidad de detergente, ya que los equipos requieren muy poca agua limpia. En el caso de los revestimientos rugosos es aconsejable pasar por la superficie una vez en sentido longitudinal y otra en sentido transversal, para alcanzar toda la profundidad de la estructura de la superficie. En los revestimientos con vetas de madera, limpie siempre en el sentido de las vetas.
Fregado higiénico con la limpiadora de vapor
Como alternativa a la fregona mecánica también se puede utilizar una limpiadora de vapor. Las limpiadoras de vapor producen vapor de agua caliente y, por tanto, funcionan de forma especialmente higiénica. Las altas temperaturas eliminan hasta el 99,99 % de las bacterias y los virus sin necesidad de utilizar productos químicos. De manera que las limpiadoras de vapor también son especialmente adecuadas para los alérgicos y las familias con niños pequeños, que cuando están en el suelo no deben entrar en contacto con agentes agresivos. Como la generación de vapor desmineraliza el agua, el vapor no deja residuos de cal ni marcas después de la limpieza. El calor seca el suelo rápidamente y se puede volver a pisar más rápidamente.
Para la limpieza de suelos se utilizan paños adecuados para la boquilla para suelos. Después de liberar el vapor, mueva la boquilla para suelos rápidamente hacia delante y hacia atrás en trayectorias superpuestas. Añada solo la cantidad de vapor necesaria para desprender la suciedad. En el caso de los revestimientos rugosos, es aconsejable pasar un paño en sentido transversal para conseguir limpiar la profundidad de la estructura. Los paños sucios deben cambiarse con regularidad.
Eliminar la suciedad frecuente en los suelos de PVC y linóleo
Limpieza anterior
Si se ha utilizado durante mucho tiempo una cantidad excesiva de producto para fregar el suelo, es posible que se haya producido una acumulación de capas. Con el tiempo, las partículas de suciedad se incrustan en dichas capas creando un aspecto antiestético. La mejor manera de eliminar estas capas de limpieza es con una fregadora de suelos y agua caliente (máximo 60 °C). Para ello, pase la fregadora de suelos por la superficie en sentido longitudinal y transversal varias veces sin utilizar ningún detergente. Repita este proceso hasta que deje de formarse espuma en el depósito de agua sucia.
Limpieza de fin de obra
Después de renovar o pintar la habitación es necesario eliminar la suciedad. Durante la obra, a menudo se trazan marcas con un lápiz para orientarse; estas marcas se pueden eliminar fácilmente con una goma de borrar. Después de pintar, las manchas de pintura se pueden eliminar con una cuña de madera o con agua tibia y una esponja blanca que no raye. Las manchas de barniz y los restos de adhesivo pueden eliminarse del linóleo y del elastómero con disolventes orgánicos, como un quitamanchas universal. En cambio, el PVC puede reaccionar de forma sensible, por lo que se recomienda realizar primero una prueba en una zona poco visible.
Eliminar migraciones
Especialmente en los suelos de PVC, pero también en otros tipos de suelos, algunas sustancias como el betún, las marcas de rotulador o el colorante alimentario pueden migrar al suelo. Si el proceso no está muy avanzado, la mancha se puede eliminar cuidadosamente con un disolvente como un quitamanchas universal. Un remedio casero para blanquear superficies es una solución de peróxido de hidrógeno al 3 %. No obstante, las manchas migradas no se pueden eliminar en muchos casos.
Eliminar manchas de cera
El aspecto general del revestimiento del suelo puede verse afectado por diferentes manchas; a menudo, estas manchas deben tratarse de manera individual. Las manchas de cera pueden fundirse y recogerse con un paño de cocina. La mejor manera de hacerlo es vertiendo agua caliente sobre la mancha, utilizando un secador de pelo o una limpiadora de vapor. Precaución: el PVC es sensible al calor, por lo que debe realizarse primero una prueba en una zona poco visible.