Limpieza de PVC y linóleo

Suelos limpios en dos pasos

El método de limpieza más habitual es una combinación de aspiración y fregado convencional. En el primer paso, la suciedad suelta, como el polvo y el pelo, se recoge con una aspiradora convencional. A continuación, el suelo se limpia en húmedo con una mopa o fregona. Lo ideal es escurrir la fregona regularmente con el escurridor para evitar el contacto directo con la suciedad. Primero se debería limpiar el borde de toda la habitación y, a continuación, hacer trayectos uniformes desde la esquina más lejana hasta la puerta.

Con un poco de práctica, este método mecánico puede utilizarse para limpiar muy rápidamente, pero también tiene algunas desventajas: para desprender las manchas persistentes hay que hacer varias pasadas. La mayoría de las fregonas utilizan cantidades relativamente grandes de agua, por lo que el suelo tarda un rato en secarse.