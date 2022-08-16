Limpieza del parqué y el laminado
Ya sea en el salón o en el dormitorio, en el comedor o en el pasillo: los suelos de madera de parqué o laminados crean un atmósfera acogedora y son bastante más fáciles de limpiar en comparación con los suelos textiles. Sin embargo, hay que tener en cuenta ciertos aspectos a la hora de limpiar y deshacerse de las manchas antiestéticas sin dañar el costoso suelo. Aquí le ofrecemos los mejores consejos para conseguir un bonito suelo de madera.
Parqué, laminado y compañía: ¿qué hay que tener en cuenta a la hora de la limpieza?
Los suelos de madera se pueden distinguir entre parqué, tarima y laminado. Los suelos de parqué y tarima son de madera pura, mientras que los laminados son una mezcla de materiales con tableros de fibra de madera. Visualmente los diversos tipos de revestimiento solo se diferencian levemente, pero tienen propiedades específicas:
Suelos de parqué y tarima
El parqué está disponible en varios diseños, como el parqué en tablillas, el parqué en mosaico o el parqué en espiga. Un suelo de tarima no difiere en nada de un suelo de parqué, pero sus tablas o tablones se fabrican a partir de la longitud de un tronco de madera y, por tanto, son bastante más largos que los trozos de madera de un suelo de parqué. El tratamiento de la superficie es decisivo para ambos revestimientos: pueden estar encerados, aceitados o sellados. El parqué encerado está acabado con cera, lo que da a la madera un aspecto entre mate y un brillo aterciopelado. El parqué aceitado está tratado con aceite, que protege mejor las juntas anchas frente a la humedad. El parqué sellado reduce la penetración de la humedad y la suciedad, pero no protege contra la penetración del agua en las juntas y los arañazos profundos. Por lo que todos los tipos de parqué son sensibles a la humedad. Por esta razón, a la hora de la limpieza hay que procurar que quede la menor humedad posible en el suelo. En estos casos se realiza la denominada limpieza con neblina. Además, los suelos de madera pueden hincharse o encogerse en función de la humedad.
Laminado
El laminado se suele colocar con aspecto de madera, pero también está disponible con aspecto de baldosa o piedra. Se compone de un tablero de fibra de madera como capa portadora, una capa decorativa y, encima, una capa transparente de resina de melamina, la llamada capa de recubrimiento. La superficie es resistente a los arañazos y su limpieza es bastante sencilla. Sin embargo, los bordes suelen ser sensibles a la humedad, especialmente si el laminado se ha instalado de forma incorrecta. Por tanto, este revestimiento, al igual que el parqué, solo debe limpiarse aplicando una ligera neblina, es decir, con muy poca humedad.
Limpieza en seco con aspiradora y plumero
El polvo y la suciedad suelta, como el pelo de las mascotas, deben eliminarse del parqué y del suelo laminado con una aspiradora, un cepillo o un plumero antes del fregado convencional. De lo contrario, el agua de la fregona se mezclará con la suciedad, provocando rayas o incluso finos arañazos al limpiar el suelo.
Al aspirar suelos de madera, es importante utilizar la boquilla adecuada. Muchas aspiradoras tienen una boquilla especial para suelos duros o una boquilla adicional para parqué. Suelen llevar una pequeña corona de cepillos de pelo natural que protege los delicados suelos de madera de los arañazos.
Después se puede comenzar la limpieza en húmedo, ya sea de forma clásica con una fregona, con un paño de microfibras o con una fregadora de suelos. Cuando se trabaja con una fregona o un paño de microfibras, es importante escurrir bien ambos antes de pasar la fregona para que solo llegue un poco de humedad al suelo de madera y se seque en pocos minutos. Es preferible utilizar microfibras para la limpieza de textiles: estas fibras tienen un efecto mecánico más fuerte y atrapan la suciedad incluso sin detergente. Para el parqué aceitado o encerado, se puede utilizar una gamuza de piel natural o paños de viscosa o algodón para proteger las superficies.
Limpieza en húmedo con fregadoras de suelos
Debido a la sensibilidad del parqué y el laminado a la humedad, es importante limpiar con la menor cantidad de agua posible. De lo contrario, el revestimiento del suelo puede hincharse y sufrir daños permanentes. Las fregadoras de suelos limpian de manera suave y húmeda. Solo dejan una pequeña cantidad de humedad residual, que se seca completamente en pocos minutos. Y ya no es necesario lavar y escurrir la fregona a mano.
Antes de la limpieza con una fregadora de suelos se debe eliminar el polvo y la suciedad gruesa de los suelos de madera. Los modelos que incluyen la función de aspiración no requieren la limpieza previa con una aspiradora.
Después, se puede iniciar la limpieza en húmedo. La mejor manera de limpiar es añadir al agua limpia un detergente para suelos de madera. Durante la limpieza del suelo, la fregadora de suelos debe moverse hacia adelante y hacia atrás lentamente y en trayectorias superpuestas. De este modo, el suelo se limpia de manera uniforme y no quedan rayas. La superficie de la madera suele secarse en 2 minutos. Si las manchas de humedad siguen siendo visibles después de este tiempo, se recomienda secarlas manualmente con un paño suave.
Consejos para el trabajo con fregadoras de suelos
- Lo mejor es ir limpiando hacia atrás en dirección a la puerta. Así se evita pisar las superficies ya limpias antes de que se sequen.
- Si hay residuos de detergente de limpiezas anteriores, estos pueden afectar al resultado. Es posible que sea necesario limpiar el suelo más intensamente cuando se utiliza la fregadora de suelos por primera vez. Por lo tanto, en primer lugar, limpie sin detergente para que se disuelvan por completo los residuos de detergente.
- Si se va a cambiar a una superficie diferente, por ejemplo, de laminado o parqué a baldosas, primero hay que enjuagar a fondo los rodillos o incluso cambiarlos por otro par de rodillos.
- Durante la limpieza no se debe permanecer demasiado tiempo en un punto para que el suelo no se moje demasiado.
- En el caso de los suelos de madera aceitados o encerados, también hay que tener cuidado de no permanecer demasiado tiempo en un mismo lugar ya que, de lo contrario, el aceite o la cera podrían desprenderse de la madera.
- Se debe comprobar la resistencia al agua de los suelos sensibles, por ejemplo, los de corcho sin tratar, en un lugar poco visible.
Limpieza del parqué y el laminado con la limpiadora de vapor
Los suelos de parqué y laminado también se pueden limpiar con la limpiadora de vapor. Para ello, utilice la boquilla para suelos con funda de microfibra y muévala rápidamente hacia delante y hacia atrás con breves ráfagas de vapor. Lo importante es vaporizar solo lo suficiente para desprender la suciedad. Además, la boquilla no debe mantenerse sobre un punto durante demasiado tiempo para que no se formen charcos en el suelo de madera. Si se puede ajustar el caudal de vapor en el equipo, se debe seleccionar la etapa de vapor más pequeña. En principio, los suelos de madera solo deben limpiarse con vapor si han sido instalados de forma profesional y la humedad no puede penetrar en las juntas y los bordes extremos no protegidos. De lo contrario, existe el riesgo de que el suelo se hinche.
La clave es el detergente
Para garantizar que el suelo de madera no solo esté impecable, sino también bien cuidado, al limpiarlo se debe utilizar un detergente que no solo contenga un componente de limpieza, sino también un componente de conservación. El producto adecuado para su suelo de madera depende del tratamiento de su superficie:
Consejo: Si no está seguro de qué producto es adecuado para su propio suelo, le recomendamos que lo pruebe en una zona poco visible. En las instrucciones de limpieza y cuidado del fabricante del revestimiento del suelo se incluyen a menudo otras instrucciones para la limpieza y el cuidado de este.