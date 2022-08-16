Limpieza en seco con aspiradora y plumero

El polvo y la suciedad suelta, como el pelo de las mascotas, deben eliminarse del parqué y del suelo laminado con una aspiradora, un cepillo o un plumero antes del fregado convencional. De lo contrario, el agua de la fregona se mezclará con la suciedad, provocando rayas o incluso finos arañazos al limpiar el suelo.

Al aspirar suelos de madera, es importante utilizar la boquilla adecuada. Muchas aspiradoras tienen una boquilla especial para suelos duros o una boquilla adicional para parqué. Suelen llevar una pequeña corona de cepillos de pelo natural que protege los delicados suelos de madera de los arañazos.

Después se puede comenzar la limpieza en húmedo, ya sea de forma clásica con una fregona, con un paño de microfibras o con una fregadora de suelos. Cuando se trabaja con una fregona o un paño de microfibras, es importante escurrir bien ambos antes de pasar la fregona para que solo llegue un poco de humedad al suelo de madera y se seque en pocos minutos. Es preferible utilizar microfibras para la limpieza de textiles: estas fibras tienen un efecto mecánico más fuerte y atrapan la suciedad incluso sin detergente. Para el parqué aceitado o encerado, se puede utilizar una gamuza de piel natural o paños de viscosa o algodón para proteger las superficies.