Ocasionalmente: eliminación de manchas puntuales

Las manchas en el sofá o en los asientos del coche pueden ser molestas: manchas de chocolate, vino tinto, manchas de grasa o suciedad de fuera. En la mayoría de estos casos se requiere actuar rápidamente porque:

las manchas frescas son más fáciles de eliminar,

las manchas antiguas son difíciles de definir,

las manchas pueden extenderse si se dejan durante un período de tiempo prolongado.

Básicamente, siempre es importante actuar rápidamente sobre las manchas húmedas y absorber el líquido inmediatamente con un paño seco y limpio. Nunca hay que frotar porque, de lo contrario, el líquido penetra cada vez más en la fibra y el tejido podría dañarse.

El 90 % de las manchas son solubles en agua. Esto se puede comprobar rápidamente con un paño blanco y agua tibia. Si el agua disuelve la mancha, se puede eliminar de la fibra girando suavemente el paño de abajo a arriba.

Para eliminar las manchas que no son solubles en agua se puede utilizar un quitamanchas universal: pulverice el quitamanchas en un paño resistente al color y toque ligeramente la mancha con él hasta que se disuelva. Para eliminar los restos de detergente de los textiles, aclare después la zona con una lava-aspiradora. De nuevo aquí se deberá comprobar la compatibilidad con el material en una zona poco visible.