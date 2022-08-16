Limpieza de las tapicerías: cómo conservar el sofá, los asientos del coche y los colchones durante mucho tiempo
Una acogedora velada en el sofá con aperitivos y bebidas, niños correteando o mascotas en el salón: antes de darse cuenta, las migas y las manchas ya están en la tapicería. E incluso en los viajes en coche. Es fácil que algo caiga en los asientos. Con estos consejos y equipos, la tapicería volverá a estar impecable.
¿Por qué hay que limpiar los muebles tapizados con regularidad?
El sofá y los sillones proporcionan un alto nivel de confort en el salón todos los días y, por lo tanto, son muy utilizados. Sin embargo, suelen ser susceptibles a las manchas. Para disfrutar de ellos durante mucho tiempo, es necesario limpiar y cuidar regularmente las tapicerías. Hay varias razones para ello:
- La suciedad más profunda se desprende.
- Las manchas antiestéticas desaparecen.
- Se eliminan los pelos de las mascotas y los ácaros nocivos para la salud.
- Se conserva el aspecto de los muebles tapizados y se prolonga su vida útil.
Todo esto también se aplica a los colchones y a los asientos del coche que también deben limpiarse con regularidad.
En caso de suciedad superficial: aspirar
La suciedad en la superficie de la tapicería, por ejemplo, la suciedad suelta, las migas o los restos de comida, puede eliminarse fácilmente con una aspiradora. También es importante elegir los accesorios adecuados. Para una limpieza especialmente minuciosa se recomienda utilizar una boquilla turbo para tapizados con funcionamiento por aire. Elimina de forma fiable la suciedad profunda, los pelos de las mascotas e incluso los ácaros, que son una amenaza para la salud, y que se encuentran cada vez más en los colchones, pero también en los muebles tapizados.
En caso de manchas persistentes: lava-aspiradora
Limpieza a fondo de tapicerías, asientos del coche y colchones con un equipo de pulverización y aspiración combinadas, también denominado lava-aspiradora. Puede eliminar incluso las manchas más difíciles. El principio es sencillo: la lava-aspiradora rocía el agua y el detergente y vuelve a aspirarlos junto con la suciedad desprendida de las fibras. De esta manera, la limpieza es muy minuciosa y el tiempo de secado es mucho más corto en comparación con el lavado manual.
Cómo se hace:
- Elimine primero la suciedad gruesa de la tapicería o del asiento del coche con la aspiradora.
- Llene de agua el depósito de la lava-aspiradora, añada el detergente para alfombras y tapicerías según las instrucciones de dosificación.
- Pulverice el agua con el detergente de manera uniforme a una distancia de 10 centímetros entre la boquilla para suelos y la tapicería, y deje que actúe durante unos minutos.
- Coloque la boquilla para suelos sobre la tapicería y aspire la humedad de forma lenta y uniforme.
- Moje siempre completamente las zonas contiguas de la tapicería con agua y detergente para que no aparezcan marcas de agua al secarse.
- Repita el proceso hasta que no se desprenda más suciedad o producto de limpieza del revestimiento textil.
- Si es necesario, aclare una o dos veces con agua limpia (temperatura según la compatibilidad del material).
- Deje que la tapicería se seque completamente, mientras asegura una buena ventilación en la habitación o el coche.
- Después del secado, preferiblemente al día siguiente, vuelva a aspirar a fondo.
- Por último, aplique un impregnador textil, que mantendrá la tapicería limpia durante más tiempo.
De esta manera, un sofá viejo o los sucios asientos del coche vuelven a estar limpios. Sin embargo, antes de rociar el material se debe siempre probar su resistencia al agua, preferiblemente en un lugar poco visible. Cabe recordar que con una lava-aspiradora se puede aplicar el detergente en un solo paso y volver a aspirarlo junto con la suciedad.
Consejo
La lava-aspiradora también se puede utilizar para eliminar los restos de detergente de la tapicería, por ejemplo, después de tratar manualmente las manchas o si el detergente de la última limpieza sigue adherido a las fibras.
Ocasionalmente: eliminación de manchas puntuales
Las manchas en el sofá o en los asientos del coche pueden ser molestas: manchas de chocolate, vino tinto, manchas de grasa o suciedad de fuera. En la mayoría de estos casos se requiere actuar rápidamente porque:
- las manchas frescas son más fáciles de eliminar,
- las manchas antiguas son difíciles de definir,
- las manchas pueden extenderse si se dejan durante un período de tiempo prolongado.
Básicamente, siempre es importante actuar rápidamente sobre las manchas húmedas y absorber el líquido inmediatamente con un paño seco y limpio. Nunca hay que frotar porque, de lo contrario, el líquido penetra cada vez más en la fibra y el tejido podría dañarse.
El 90 % de las manchas son solubles en agua. Esto se puede comprobar rápidamente con un paño blanco y agua tibia. Si el agua disuelve la mancha, se puede eliminar de la fibra girando suavemente el paño de abajo a arriba.
Para eliminar las manchas que no son solubles en agua se puede utilizar un quitamanchas universal: pulverice el quitamanchas en un paño resistente al color y toque ligeramente la mancha con él hasta que se disuelva. Para eliminar los restos de detergente de los textiles, aclare después la zona con una lava-aspiradora. De nuevo aquí se deberá comprobar la compatibilidad con el material en una zona poco visible.
Consejo: Eliminar las manchas con vapor
Las limpiadoras de vapor también son una valiosa ayuda para la limpieza de sofás y similares: para eliminar las manchas pequeñas, basta con colocar la boquilla de chorro concentrado lateral (no vertical) sobre la tapicería, sostener el paño de microfibras al lado y soltar el vapor. El chorro de vapor prácticamente «sopla» la mancha hacia el paño que se sostiene al lado.
Recomendación: compruebe previamente en un lugar oculto si el textil reacciona de forma sensible a la temperatura. Si es así, este método no es adecuado para la limpieza.
Los mejores remedios caseros para eliminar las manchas
Si se quiere prescindir de detergentes químicos y no se cuenta con una lava-aspiradora, existen remedios caseros de eficacia probada para eliminar las manchas.
Bicarbonato sódico: para prácticamente todas las manchas
El bicarbonato sódico es un auténtico multitalento en el hogar y también es adecuado para eliminar las manchas de los muebles tapizados, por ejemplo, de café o vino tinto: espolvoree el polvo sobre la mancha, déjelo actuar durante toda la noche y aspírelo al día siguiente.
También se puede utilizar para la limpieza en húmedo: en primer lugar, aspire el tapizado con una aspiradora. A continuación, mezcle una cucharada de bicarbonato con una cucharada de agua y aplique la pasta de bicarbonato sobre la mancha. Frote suavemente con una esponja o un paño húmedo y deje que se seque. Cuando ya esté seca la pasta, aspírela.
Agua mineral y sal contra las manchas de vino tinto
El agua mineral ayuda con las manchas de vino tinto: viértala con cuidado sobre la mancha y luego séquela con una servilleta de papel. La sal y la harina de almidón también ayudan a absorber el líquido: aplíquela sobre la mancha, déjela actuar y, a continuación, aspírela con una aspiradora. Si las manchas ya están secas, se puede utilizar zumo de limón o vinagre: basta con impregnar un paño de algodón con el zumo de limón o vinagre, humedecer la mancha, dejar que actúe durante unos 15 minutos y, a continuación, secarla con papel de cocina. Por último, pulverizar agua fría y secarla de nuevo.
Zumo de limón para las manchas de sangre
Incluso las lesiones menores pueden hacer que gotee un poco de sangre sobre el colchón o el sofá. Si las manchas son recientes, se pueden eliminar fácilmente con agua fría. Consejo: no utilice agua caliente, ya que esto hace que la proteína de la sangre se coagule y se una a las fibras del tejido.
Pero si las manchas ya están secas, el ácido cítrico puede ayudar: mezcle una pasta de sal y zumo de limón y deje actuar durante unos 30 minutos. A continuación, retire la pasta con papel de cocina, rocíe la mancha con agua fría y vuelva a secar con papel. También se puede limpiar con agua y levadura en polvo, el remedio casero por excelencia.
Líquido lavavajillas o jabón para las manchas de grasa
Para eliminar las manchas de grasa de los muebles tapizados suele bastar con mezclar un poco agua tibia y jabón o líquido lavavajillas desengrasante: elimine las manchas recientes con un paño y humedezca las antiguas con agua. A continuación, mezcle jabón líquido o líquido lavavajillas con agua y extiéndalo con cuidado sobre la mancha de grasa. A continuación, aplique la mezcla haciendo un masaje, empezando por el borde de la mancha. Una vez eliminada la mancha, vuelva a limpiar todo con agua limpia y tibia para eliminar los restos del líquido lavavajillas.
Los mejores consejos para la limpieza de los muebles tapizados en cuero
Los muebles con tapicería de cuero requieren una limpieza y cuidados diferentes a los sofás, sillones y asientos de coche con fundas de tela. El polvo y las migas pueden eliminarse con un plumero o aspirarse cuidadosamente con una aspiradora. Para limpiar el cuero, suele bastar con pasar un paño húmedo por la superficie. No deben utilizarse detergentes con desengrasantes, como el líquido lavavajillas, ya que pueden resecar el cuero. Es mejor una solución de jabón de Marsella (jabón neutro) en agua tibia.
En principio, el cuero no debe limpiarse con mucha humedad y los líquidos, por ejemplo, de bebidas derramadas, deben eliminarse siempre lo antes posible. También se recomienda el cuidado regular del cuero con productos adecuados.
Consejo
Limpiar con agua destilada o agua en ebullición. Esto evita las manchas de cal.