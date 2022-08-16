La herramienta adecuada para la poda de árboles

El cuidado de los árboles no es necesariamente una tarea exclusiva de los profesionales cualificados. Con las herramientas adecuadas para el cuidado de los árboles, los amantes de la jardinería también pueden realizar un excelente trabajo. Una vez adquiridos, y con los cuidados necesarios tras el trabajo, los accesorios para el cuidado de los árboles pueden utilizarse durante muchos años.

Para ramas de hasta 3 centímetros de diámetro, la solución idónea es una podadora. En este caso, las podadoras a batería aligeran notablemente el trabajo, ya que requieren menos esfuerzo.

Para las ramas más gruesas, una motosierra es una buena opción. Las motosierras a batería son ideales para la poda de árboles porque son más ligeras que las sierras a gasolina y no emiten gases de escape al efectuar el trabajo. No obstante, las motosierras solo deben utilizarse si es posible mantener una posición estable sobre el suelo, si se tiene formación en trabajos elevados en árboles o se dispone de un elevador.