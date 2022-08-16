Limpieza del baño: la suciedad y la cal no tienen cabida
En apenas ninguna otra habitación de la casa se presta tanta atención a la limpieza y a la higiene como en el baño. Hay muchas opiniones sobre cómo limpiar correctamente el inodoro, los azulejos, la bañera, la ducha, el lavabo y demás. Con estos consejos de experto, la suciedad y la cal persistente no tendrán cabida en el baño.
Limpieza rápida y sencilla: los mejores consejos para tener un baño impecable
Ya sea un cuarto de baño funcional o un enorme oasis de bienestar: mantener el cuarto de baño impecable es el primer punto para muchas personas a la hora de planificar la limpieza del hogar. Además de la impresión visual general, la limpieza del baño responde a razones higiénicas: si esta no es adecuada, las bacterias y los hongos pueden multiplicarse fácilmente e incluso aparecer moho. La alta humedad y el calor constituyen la base ideal para ello. Por este motivo, es importante limpiar periódicamente las superficies, los cuartos de aseo, los inodoros y los azulejos.
¿Con qué frecuencia hay que limpiar el baño?
La frecuencia con la que se debe limpiar el cuarto de baño depende esencialmente de su uso. En un hogar unipersonal hay menos suciedad que en otro donde vive una familia con varios miembros, por lo que la frecuencia de limpieza debe adaptarse a las condiciones de vida. Sin embargo, el cuarto de baño debería limpiarse a fondo al menos una vez a la semana en la medida de lo posible. En el caso del lavabo, es aconsejable eliminar siempre los restos de jabón o pasta de dientes con prontitud y limpiar los grifos cada pocos días para evitar las manchas de cal. Lo mejor es limpiar los grifos brillantes con un paño suave después de lavarse las manos, para evitar que se formen manchas.
Para mantener limpias las cabinas de ducha y las bañeras durante mucho tiempo, conviene aclarar bien las superficies después de cada uso y secarlas después. Para eliminar el pelo y el polvo del suelo, normalmente basta con aspirar el baño cada pocos días. Las baldosas también deben limpiarse en húmedo cada 1 o 2 semanas para eliminar la suciedad más persistente.
Consejo
Después de ducharse o bañarse, el vapor de agua puede acumularse en las ventanas del baño. Con el tiempo, puede aparecer moho. Por este motivo, debería ventilarse el baño con regularidad para que la humedad pueda salir. Las ventanas también deben limpiarse a fondo cada pocos meses.
Tareas de limpieza y particularidades en el baño
Aunque los azulejos y las superficies de cerámica suelen ser fáciles de limpiar, en el baño hay que tener en cuenta algunas particularidades. La suciedad orgánica, como la caspa, el pelo, las excreciones y los residuos de jabón, se une a la suciedad mineral, como la cal, los depósitos de orina y el óxido. Cuando se trata de eliminar esta suciedad, a menudo ya no basta con pasar un simple paño. Por esta razón, a menudo se utilizan detergentes más agresivos como limpiadores de WC o detergentes ácidos, y también una mayor fuerza. Sin embargo, todo esto puede dañar los materiales sensibles de la superficie si se utilizan de forma inadecuada.
Con los productos de limpieza y remedios caseros adecuados, los consejos de utilización y los equipos apropiados es posible tener un cuarto de baño impecable en muy poco tiempo, sin tener que estar frotando constantemente.
Eliminación de la cal del baño
En todos los sitios donde los objetos entran habitualmente en contacto con el agua terminan formándose depósitos de cal. No es de extrañar, por tanto, que a menudo se forme sobre todo en el baño y que cubra los grifos, los azulejos o el lavabo. Sin embargo, con unos medios sencillos y algunos consejos se pueden eliminar fácilmente las incrustaciones más resistentes y prevenir la aparición de cal nueva.
¿Cómo aparece la cal?
El agua calcárea contiene niveles particularmente altos de carbonato de calcio. Este entra en las aguas subterráneas a través de la roca calcárea. Cuanto mayor sea la concentración, más dura será el agua y más cal se depositará en las superficies que entren en contacto con ella. Los depósitos de cal persistentes se producen principalmente cuando el agua se calienta o se evapora. Por ello, las manchas blancas suelen aparecer sobre todo en los grifos, el lavabo y los azulejos del baño.
Eliminar la cal con la limpiadora de vapor
Si los depósitos de cal aún no son tan gruesos, pueden eliminarse fácilmente con la limpiadora de vapor, evitando el tedioso frote a mano. Para ello, solo se necesitan la boquilla de chorro concentrado y un cepillo redondo. Las superficies sensibles deben limpiarse exclusivamente con la boquilla de chorro concentrado para evitar rayar el cromo y el acero inoxidable. Mantenga la boquilla directamente sobre las zonas calcificadas y vaporice hasta que la cal se haya disuelto. Si la cal no se disuelve o está en un lugar incómodo, se puede poner el cepillo redondo en la boquilla. Una vez hecho esto, frote la mancha con potentes chorros de vapor. Gracias a la vaporización directa y al rápido movimiento de roce se desprenden hasta las manchas de cal más resistentes.
Si la capa de cal es ya muy gruesa, se puede aplicar un poco de limpiador de limón en la mancha. Espere media hora y luego utilice la limpiadora de vapor. Ahora debería ser más fácil eliminar los restos de cal.
Los mejores remedios caseros contra las manchas de cal
Eliminar la cal del aluminio con levadura en polvo
La levadura en polvo es una auténtica multiusos en el hogar. Incluso puede utilizarse para eliminar la cal, por ejemplo, en el aluminio. Para ello, mezcle un poco de agua con levadura en polvo hasta formar una pasta firme. Frote las zonas afectadas con esta pasta, mójelas brevemente y aclárelas con agua limpia o límpielas con un paño húmedo.
Además, la levadura en polvo tiene un efecto secundario positivo: neutraliza los malos olores en el cuarto de baño e incluso ayuda con los desagües obstruidos.
Eliminar la cal con vinagre
Otro remedio casero para eliminar los depósitos de cal es el vinagre. La esencia de vinagre puede utilizarse sin diluir en las calcificaciones fuertes y diluida con agua en caso de suciedad ligera. El ácido cítrico tiene el mismo efecto, por lo que también puede utilizarse. Lo mejor es empapar un paño de algodón o de microfibras con el vinagre o el ácido cítrico y frotarlo en las superficies calcificadas, como los grifos. Deje actuar durante algún tiempo o toda la noche y luego aclare con agua limpia y fría. A continuación, seque todo con un paño limpio. Además, el ácido del vinagre también ayuda a combatir las manchas de orina persistentes.
Consejo: Para eliminar la cal muy persistente del grifo, se puede utilizar el truco del globo.
Eliminar la cal con pasta de dientes
Los restos de cal también se pueden eliminar de los grifos utilizando pasta de dientes y un cepillo de dientes viejo. Para ello, cubra las manchas con la pasta de dientes, deje actuar durante un breve período de tiempo, frote con el cepillo de dientes y aclare con agua. La pasta de dientes actúa como un abrasivo y hace que las superficies de cromo y aluminio vuelvan a brillar.
Precaución: Algunos materiales reaccionan con sensibilidad al ácido, como es el caso del mármol y la piedra natural. Por tanto, no deben limpiarse con vinagre o ácido cítrico. En estos casos, se recomienda utilizar la levadura en polvo.
Eliminar la cal con detergente
Si desea utilizar un detergente para eliminar las manchas más resistentes, necesita un detergente ácido con un valor de pH entre 1 y 4. El producto más adecuado depende de la superficie. Por esta razón, se recomienda probar el detergente en una zona poco visible antes de utilizarlo en toda la superficie. Los ácidos fuertes (con un valor de pH bajo) pueden atacar diversas superficies, como los metales comunes, juntas de cemento, aluminio anodizado o plásticos, por lo que hay que utilizar agentes lo más suaves posible y probar si son lo suficientemente eficaces. También existen en el mercado detergentes sanitarios con un certificado medioambiental, como la etiqueta ecológica de la UE. No solo son más respetuosos con el medio ambiente, sino también más suaves con los materiales que los detergentes sin certificado.
Consejos para evitar la aparición de manchas de cal:
-
El secado es importante: los grifos del lavabo y de la ducha o bañera, así como los azulejos y las superficies de cristal, deben secarse siempre después de su uso, por ejemplo, con un paño de microfibras o una esponja suave.
-
Cuando vamos con prisa y no hay tiempo para secar, recomendamos aclarar la ducha, la bañera y los grifos con agua fría. Esto se debe a que el agua fría forma menos depósitos de cal que el agua caliente.
-
La vaporización periódica de los grifos y accesorios con la limpiadora de vapor evita la aparición de depósitos de cal. La razón es que la generación de vapor desmineraliza el agua, por lo que el vapor no deja residuos de cal ni marcas de limpieza.