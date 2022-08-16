¿Con qué frecuencia hay que limpiar el baño?

La frecuencia con la que se debe limpiar el cuarto de baño depende esencialmente de su uso. En un hogar unipersonal hay menos suciedad que en otro donde vive una familia con varios miembros, por lo que la frecuencia de limpieza debe adaptarse a las condiciones de vida. Sin embargo, el cuarto de baño debería limpiarse a fondo al menos una vez a la semana en la medida de lo posible. En el caso del lavabo, es aconsejable eliminar siempre los restos de jabón o pasta de dientes con prontitud y limpiar los grifos cada pocos días para evitar las manchas de cal. Lo mejor es limpiar los grifos brillantes con un paño suave después de lavarse las manos, para evitar que se formen manchas.

Para mantener limpias las cabinas de ducha y las bañeras durante mucho tiempo, conviene aclarar bien las superficies después de cada uso y secarlas después. Para eliminar el pelo y el polvo del suelo, normalmente basta con aspirar el baño cada pocos días. Las baldosas también deben limpiarse en húmedo cada 1 o 2 semanas para eliminar la suciedad más persistente.