Limpieza de los espejos
Manchas de pasta de dientes, huellas dactilares, laca, polvo: nada más limpiar el espejo del baño, vuelve a estar sucio. Los espejos del pasillo o del dormitorio se ponen feos con el tiempo. Con estos consejos y remedios caseros se pueden limpiar de forma rápida, suave y sin dejar marcas, sin necesidad de utilizar productos de limpieza caros.
Los espejos son sensibles
Los espejos necesitan una atención especial. Esto se debe a su naturaleza: están compuestos por una plancha de vidrio, una capa de plata o aluminio y varias capas de laca. La capa de plata, responsable de la reflexión y abierta en la zona de los bordes, así como su recubrimiento multicapa hacen que un espejo sea vulnerable. Por esta razón, un espejo sin marco puede cambiar con el tiempo si, por ejemplo, se utilizan productos de limpieza inadecuados, no se eliminan las gotas de agua en el borde o los vapores de disolventes como el quitaesmalte le afectan. Por consiguiente, la zona de los bordes es la parte más sensible del espejo. Para evitar que se oxide por los lados, es mejor no utilizar detergentes cuando se limpie. Por lo general, el agua y los sencillos remedios caseros bastan para limpiar los espejos.
Eliminar la suciedad ligera del espejo
La mayor parte de la suciedad de los espejos es soluble en agua y puede eliminarse limpiando o frotando ligeramente la superficie del cristal. La mejor manera de limpiarlos es con agua caliente. Cómo se hace:
- Humedezca ligeramente el espejo con agua, por ejemplo, con la ayuda de una botella pulverizadora o un paño húmedo. La superficie debe estar siempre húmeda, pero no demasiado.
- A continuación, limpie suavemente todo el espejo con un paño suave para desprender la suciedad. Precaución: no utilice fibras ásperas para la limpieza, ya que, de lo contrario, el cristal podría rayarse.
- A continuación, seque el espejo con otro paño (por ejemplo, de algodón) para que no queden rayas. Lo mejor es utilizar un paño de microfibras, ya que seca sin dejar pelusas. Los espejos limpiados con este método permanecen libres de polvo durante mucho tiempo.
Pero la limpieza se puede efectuar todavía más rápidamente con un Vibrapad a batería, que humedece y limpia el espejo en un solo paso. La suciedad se desprende por sí sola al pasar el Vibrapad por el espejo, de modo que después solo hay que secarlo con un paño de microfibras.
Atención: objetos y superficies sensibles
En el cuarto de baño, los utensilios como los dispensadores de jabón o los cepillos de dientes, que suelen estar colocados en estanterías o en el lavabo debajo del espejo, deben retirarse antes de la limpieza para que el agua de limpieza no gotee sobre ellos. En otras habitaciones, las superficies sensibles al agua o los suelos bajo el espejo deben cubrirse con un paño como precaución.
Eliminar la suciedad intensa
Con el tiempo, no solo las sustancias solubles en agua se depositan en el espejo del baño. La laca y la gomina, los cosméticos como la barra de labios y la máscara de pestañas o las huellas dactilares a menudo no se pueden eliminar solo con agua. En estos casos ayuda un paño suave y húmedo con un chorro de líquido lavavajillas. Basta con aplicarlo sobre el espejo, esparcirlo y aclarar con agua limpia.
Como alternativa al líquido lavavajillas se puede utilizar también un limpiacristales. Sin embargo, se recomienda tener cuidado en este caso. Estos productos de limpieza pueden atacar y decolorar la película del espejo en los bordes de este, por lo que hay que tener siempre la precaución de dejar los bordes fuera en la medida de lo posible o frotarlos bien después de la limpieza para que queden secos. No obstante, lo mejor es evitar por completo el uso de productos de limpieza al limpiar los espejos.
Limpieza del espejo con la limpiadora de vapor
Los espejos se pueden limpiar sin ningún producto de limpieza usando únicamente la limpiadora de vapor. El vapor caliente elimina incluso la suciedad más persistente sin esfuerzo:
- En primer lugar, vaporice la superficie del cristal de manera uniforme con la boquilla manual y la funda de microfibra y desprenda la suciedad frotando. Alternativamente, se puede vaporizar la superficie con la boquilla de chorro concentrado desde una distancia de unos pocos centímetros.
- A continuación, retire el «agua de vapor» con un limpiacristales, la limpiadora de cristales a batería o un paño de microfibras y frote cuidadosamente los bordes para secarlos.
Consejo para evitar los espejos empañados en el baño
Quién no lo ha experimentado: después de la ducha, los espejos suelen quedar muy empañados. La humedad se puede aspirar rápidamente con una limpiadora de cristales. Otro truco: apuntar brevemente con un secador de pelo hacia el espejo hasta que no haya más condensación de agua en él.