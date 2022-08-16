Eliminar la suciedad intensa

Con el tiempo, no solo las sustancias solubles en agua se depositan en el espejo del baño. La laca y la gomina, los cosméticos como la barra de labios y la máscara de pestañas o las huellas dactilares a menudo no se pueden eliminar solo con agua. En estos casos ayuda un paño suave y húmedo con un chorro de líquido lavavajillas. Basta con aplicarlo sobre el espejo, esparcirlo y aclarar con agua limpia.

Como alternativa al líquido lavavajillas se puede utilizar también un limpiacristales. Sin embargo, se recomienda tener cuidado en este caso. Estos productos de limpieza pueden atacar y decolorar la película del espejo en los bordes de este, por lo que hay que tener siempre la precaución de dejar los bordes fuera en la medida de lo posible o frotarlos bien después de la limpieza para que queden secos. No obstante, lo mejor es evitar por completo el uso de productos de limpieza al limpiar los espejos.