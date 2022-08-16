Cuidado del jardín: los mejores consejos y recomendaciones
Ya sea durante la primavera, cuando realmente se reanuda la temporada de jardín, o durante los meses de otoño, cuando el jardín poco a poco se va preparando para el invierno, si se desea mantener el verde del jardín y disfrutar de su belleza durante mucho tiempo, se requiere un arduo trabajo. Con estos consejos de los expertos el cuidado del jardín está garantizado.
Consejos de los expertos para un jardín cuidado
El cuidado del jardín puede ser laborioso, pero ante todo también es una pasión, una diversión y, al mismo tiempo, una pausa del estrés del día a día. Y quien está preparado como corresponde, sabe lo que hay que hacer en el jardín. Esto ahorra mucho tiempo y molestias, por ejemplo, cuando sin querer se podan los arbustos en el momento equivocado. Pero ¿en qué época del año debe realizarse la poda de setos o árboles? ¿Con qué frecuencia debe cortarse o abonarse el césped? ¿Qué debe tenerse en cuenta al regar el jardín? ¿Y cómo se preparan los estanques y el jardín para el invierno?
Con estos consejos y trucos para el jardín estará preparado para todas las tareas:
Consejos de jardín: cuidar adecuadamente del césped, los setos y los árboles
Los setos que delimitan el propio terreno no son solo un elemento destacable del jardín, sino también una protección visual práctica frente a las miradas indiscretas de los transeúntes o los vecinos. Efectivamente, requieren un cuidado regular. Además, es imprescindible informarse sobre qué técnicas de corte se pueden utilizar y qué equipos de jardín son más adecuados para el cuidado de los setos.
Por ello, antes de podar los setos debe prestarse atención a qué tipo de seto quiere podarse, ya que posteriormente debe determinarse si se realizará un tipo de corte trapezoidal o en ángulo recto. En el primero, especialmente popular, el seto se va estrechando hacia arriba.
A propósito del estrechamiento. El corte de estrechamiento nos lleva al cuidado de los árboles, ya que no solo los setos y los arbustos deben podarse de vez en cuando. Los árboles de jardín también requieren unos cuidados regulares, para que produzcan muchas flores y frutos o sigan desempeñando una función. Pero ¿cómo se podan correctamente los árboles? Quienes piensan que las ramas se pueden podar fácilmente de cualquier modo con una herramienta de jardín convencional se equivocan. Para podar correctamente los árboles, los propietarios de un jardín deben tener a mano las herramientas siguientes: una podadora o motosierra (en este caso son especialmente adecuados los modelos a baterías), así como la ropa de protección adecuada y una escalera.
En cambio, el césped debe cortarse con mucha más frecuencia. Ya desde los meses de primavera requiere muchos cuidados. Cortar el césped es un arte en sí mismo, aunque esto pueda sonar raro de entrada. ¿Qué procedimiento deben seguir preferiblemente los amantes de la jardinería? Para un césped verde y frondoso resulta útil conocer los fundamentos del corte del césped: quien conoce el tema sabe que, por ejemplo, el césped no debe cortarse cuando está húmedo. Un calor excesivo también daña las briznas de hierba recién cortadas. Pero ¿por qué? ¿Cuándo debe utilizarse un cortacésped o trituradora y en qué caso es más adecuado un recortador a baterías o un robot cortacésped? Con los consejos adecuados pueden seleccionarse las herramientas de corte idóneas según las necesidades propias y evitarse errores al cortar el césped.
Consejos y trucos para regar el jardín
Si se cuidan y abonan los bancales, las flores y el césped, ya se ha dado un gran paso para que el jardín luzca bonito y además crezca abundantemente. Naturalmente, esto solo puede lograrse si el césped y las plantas se riegan con regularidad. Principalmente se trata de adaptarse al momento ideal y conocer la técnica de riego adecuada. Por ejemplo, debe tenerse en cuenta que las plantas y los suelos tienen diferentes necesidades y que deben regarse con menor o mayor frecuencia en función del tipo.
Además, los amantes de la jardinería pueden recurrir también a un sistema de riego automático. Con la ayuda de una instalación de riego automático se ahorra mucho tiempo. Asimismo, este método de riego consume muchos menos recursos que el riego manual. De ello se ocupan las instalaciones de riego controladas por ordenador, en las que el agua previamente se conduce desde una toma de agua doméstica o mediante una bomba generadora de presión desde un bidón para aguas pluviales o cisterna.
Un jardín idílico: consejos para la limpieza de terrazas y muebles de jardín
Para muchos el jardín propio es un refugio en el que relajarse. Cuando todo florece y está cuidado, después del trabajo realizado, puede disfrutarse plenamente con los amigos y la familia. ¿Qué tal suena, por ejemplo, una barbacoa en la nueva terraza de madera o piedra? En este caso se observa una tendencia: cada vez son más las personas que quieren embellecer su jardín y mejorarlo con muebles de jardín de gama alta y terrazas. Esto hace que el jardín sea cómodo y acogedor. Naturalmente, también debe tenerse presente que las terrazas de madera deben limpiarse y cuidarse con regularidad. De este modo se previene el agrisado por intemperie del revestimiento de madera y se protege de las malas hierbas, el musgo y los hongos. Lo mismo se aplica naturalmente a los muebles de jardín, la suciedad superficial de los cuales debe eliminarse preferiblemente con agua caliente y un detergente multiuso o líquido lavavajillas. Alternativamente también se puede utilizar una limpiadora de media o alta presión.
Preparar el jardín para el invierno
Para preparar el jardín para el invierno, deben tenerse en cuenta algunos aspectos. Las plantas de patio y los muebles de jardín deben guardarse en un lugar seco y los bancales de flores o arbustos deben podarse de nuevo. A continuación, pueden abonarse con sustrato para plantas. Nuestro consejo: el material cortado, que normalmente se desecha mejor cuando está picado o se puede aprovechar para el cuidado adicional del jardín, puede colocarse encima del bancal para la protección frente a las heladas. Al mismo tiempo, de este modo se soluciona el problema de las hojas y las ramas caídas, al menos parcialmente, ya que en otoño la mayoría de los árboles y arbustos se desprenden de sus hojas, de modo que también debe tenerse en cuenta la eliminación de las hojas.