Cuidado del jardín: los mejores consejos y recomendaciones

Consejos de los expertos para un jardín cuidado

El cuidado del jardín puede ser laborioso, pero ante todo también es una pasión, una diversión y, al mismo tiempo, una pausa del estrés del día a día. Y quien está preparado como corresponde, sabe lo que hay que hacer en el jardín. Esto ahorra mucho tiempo y molestias, por ejemplo, cuando sin querer se podan los arbustos en el momento equivocado. Pero ¿en qué época del año debe realizarse la poda de setos o árboles? ¿Con qué frecuencia debe cortarse o abonarse el césped? ¿Qué debe tenerse en cuenta al regar el jardín? ¿Y cómo se preparan los estanques y el jardín para el invierno?

Con estos consejos y trucos para el jardín estará preparado para todas las tareas: