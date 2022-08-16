Extraer el agua del estanque de jardín y trasladar las plantas

Antes de iniciar la limpieza, deben trasladarse provisionalmente las plantas y los animales como peces, ranas y tritones, y vaciarse el agua del estanque. La forma más rápida es con una bomba sumergible de agua sucia. Se coloca en el punto más profundo del estanque de jardín, donde se acumula la mayor parte de la suciedad. Una vez vaciado el estanque, a continuación se absorbe el lodo suelto. La cubierta, los guijarros y las piedras más grandes pueden limpiarse a continuación con la ayuda de una limpiadora de alta presión, para eliminar la suciedad adherida. Debe trabajarse con un chorro plano, para no dañar la cubierta del estanque. Por esa razón, debe prestarse especial atención a los bordes del estanque, ya que ahí se acumula mucha suciedad. Con la bomba sumergible se puede bombear fácilmente el agua sucia (de nueva aparición) fuera de la cubierta.

A continuación se examina la cubierta limpia para detectar grietas y puntos no estancos y, en caso necesario, se repara, por ejemplo, con restos de cubierta del estanque y adhesivo de PVC resistente al agua. Si todo está en orden, se vuelven a colocar las plantas en su sitio y se rellena el estanque con agua limpia.

Debe tenerse una especial precaución al limpiar el estanque si en él habitan peces. Antes de la limpieza deben trasladarse con cuidado a otra parte. Como solución provisional pueden utilizarse depósitos de almacenamiento. Para crear unas condiciones de vida similares para los peces, los recipientes deben llenarse hasta un tercio con el agua propia del estanque. Las plantas del estanque también deben protegerse frente a la desecación. Para protegerlas adicionalmente, no debe llenarse demasiado rápido el estanque con agua fresca después de la limpieza. De este modo la temperatura se adapta de forma uniforme y la materia en suspensión se deposita más fácilmente en el suelo del estanque.