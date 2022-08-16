Consejo 1: ¿cuándo y dónde deben eliminarse las hojas?

¿Por qué deben eliminarse realmente las hojas? En determinadas superficies del entorno de la casa, en muchas regiones, es necesario eliminar las hojas, al igual que en el caso de la nieve y el hielo: en las aceras, el propietario del terreno adyacente debe eliminar las hojas y esa obligación puede transferirse también a su inquilino. Las hojas deben eliminarse con la frecuencia necesaria para que no exista riesgo de tropiezo para los transeúntes. En las entradas de vehículos el motivo por el que deben eliminarse las hojas en otoño es el mismo, con el fin de no afectar a las distancias de frenado.

En cambio, eliminar las hojas en el jardín, bajo los árboles y los setos, no es necesariamente imprescindible. En ese caso puede esperarse a la primavera, para ofrecer protección a pequeños animales, como los erizos, y a los insectos. Además, las hojas pueden actuar como anticongelante y abono natural para las plantas de jardín. No obstante, en los bancales no deben alcanzar un grosor que impida que el aire llegue al suelo. Si se teme que las tormentas de otoño se lleven las hojas igualmente, pueden cubrirse también con ramas, por ejemplo, de coníferas. Con la llegada de la primavera, a partir de marzo o abril, se pueden eliminar la cobertura y las hojas.

La excepción en el jardín son las superficies con césped: si se desea un césped cuidado, deben eliminarse las hojas, ya que de lo contrario se formarán manchas amarillas allí donde la hierba no recibe luz solar. Esta operación puede realizarse en teoría con el cortacésped, si bien según el grosor de la capa de hoja. No obstante, eliminar las hojas con el cortacésped no es especialmente respetuoso con los animales. La opción más adecuada es un rastrillo o, si se quieren ahorrar fuerzas, un aspirador y soplador de hojas.