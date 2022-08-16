Eliminar hojas: 5 consejos para cada estación del año
En otoño. la mayoría de árboles y arbustos se desprenden de sus coloridas hojas. ¿Cuándo deben eliminarse las hojas de las aceras, las entradas, el césped y el jardín? Barrer las hojas con un rastrillo y un cepillo con frecuencia es muy laborioso, especialmente cuando se trata de grandes superficies. Con estos consejos, los propietarios de los jardines pueden eliminar las hojas de forma rápida y eficiente de diferentes superficies.
Consejo 1: ¿cuándo y dónde deben eliminarse las hojas?
¿Por qué deben eliminarse realmente las hojas? En determinadas superficies del entorno de la casa, en muchas regiones, es necesario eliminar las hojas, al igual que en el caso de la nieve y el hielo: en las aceras, el propietario del terreno adyacente debe eliminar las hojas y esa obligación puede transferirse también a su inquilino. Las hojas deben eliminarse con la frecuencia necesaria para que no exista riesgo de tropiezo para los transeúntes. En las entradas de vehículos el motivo por el que deben eliminarse las hojas en otoño es el mismo, con el fin de no afectar a las distancias de frenado.
En cambio, eliminar las hojas en el jardín, bajo los árboles y los setos, no es necesariamente imprescindible. En ese caso puede esperarse a la primavera, para ofrecer protección a pequeños animales, como los erizos, y a los insectos. Además, las hojas pueden actuar como anticongelante y abono natural para las plantas de jardín. No obstante, en los bancales no deben alcanzar un grosor que impida que el aire llegue al suelo. Si se teme que las tormentas de otoño se lleven las hojas igualmente, pueden cubrirse también con ramas, por ejemplo, de coníferas. Con la llegada de la primavera, a partir de marzo o abril, se pueden eliminar la cobertura y las hojas.
La excepción en el jardín son las superficies con césped: si se desea un césped cuidado, deben eliminarse las hojas, ya que de lo contrario se formarán manchas amarillas allí donde la hierba no recibe luz solar. Esta operación puede realizarse en teoría con el cortacésped, si bien según el grosor de la capa de hoja. No obstante, eliminar las hojas con el cortacésped no es especialmente respetuoso con los animales. La opción más adecuada es un rastrillo o, si se quieren ahorrar fuerzas, un aspirador y soplador de hojas.
Consejo 2: eliminar las hojas con el soplador de hojas
Barrer las hojas con un rastrillo o cepillo requiere esfuerzo y tiempo: si se quieren eliminar las hojas de aceras, entradas y del césped de forma más rápida y fácil, debe pasarse a un soplador de hojas. La fuerte corriente de aire del equipo permite barrer las hojas de forma autónoma y también ayuda a eliminarlas en zonas de difícil acceso y en bancales de flores o el mantillo de cortezas.
Con el soplador de hojas a batería Kärcher se pueden barrer las hojas y disponerlas en un montón. Un borde rascador también elimina las hojas húmedas o la suciedad adherida. El soplador de hojas LBL 4 dispone de 2 niveles de velocidad. De este modo, las hojas pueden eliminarse con cuidado de la grava y en las aceras y el césped se puede trabajar con más potencia. Gracias al tubo de soplado extraíble, el soplador de hojas de Kärcher puede almacenarse sin ocupar mucho espacio.
Combinación inteligente: soplador y aspirador de hojas
Si se desea eliminar las hojas de grandes superficies y se valoran los instrumentos dinámicos para el orden del patio y el jardín, la mejor solución es equiparse con un soplador y aspirador de hojas a batería Kärcher. Con la función de aspiración y la elevada capacidad de la bolsa de recogida también facilita la recogida de las hojas. Los accesorios extraíbles, en caso necesario, permiten que el peso del equipo sea reducido, como en el soplador y aspirador de hojas BLV 36-240 Battery. La velocidad del modo de soplado y aspiración se puede regular gradualmente, por ejemplo, para eliminar con cuidado las hojas de la grava o el jardín de rocalla. En superficies más grandes, son útiles los rodillos guía extraíbles y con una rueda trituradora pueden triturarse las hojas en caso necesario.
Más allá del simple barrido de las hojas: aspirador y soplador de hojas multitalento
Una vez finalizada la eliminación de las hojas en otoño, el soplador y el aspirador de hojas todavía no han terminado su trabajo. Se pueden utilizar durante todo el año en la casa, en el patio y en el jardín. Algunos ejemplos:
- Soplar y aspirar el material podado de arbustos y setos
- Recoger las malas hierbas arrancadas
- Recoger el césped cortado que ha quedado dispersado
- Soplar y aspirar la suciedad de terrazas y garajes
- Eliminar hojas y flores marchitas de los bancales
Indicaciones importantes
- Para no molestar a los vecinos, antes de utilizar un soplador de hojas es preciso informarse de las posibles disposiciones regionales en materia de ruido.
-
Aspirar ramas gruesas, sustrato de bancales u hojas húmedas puede obstruir o incluso dañar el equipo.
Consejo 3: barrer las hojas de grandes superficies con la barredora
Barrer las hojas con un cepillo y un rastrillo significa tener que recogerlas después. Entretanto, el viento de otoño sopla los montones de hojas y las vuelve a esparcir. Lo mejor es finalizar esta tarea con una única operación: barrer las hojas y recogerlas con un solo equipo, una barredora.
Las barredoras son especialmente adecuadas para superficies fijas como aceras, entradas de vehículos o calles y eliminan las hojas y la suciedad sin tener que agacharse, gracias al asa de empuje altamente regulable y de forma fácil mediante el movimiento del equipo. El depósito de suciedad ofrece mucho espacio y se puede vaciar con pocas maniobras. Según el modelo, se pueden montar 1 o 2 cepillos laterales sin herramientas. De este modo, también quedan impecables los bordes, las juntas y las esquinas. Con la barredora manual S 4 Twin 2 en 1 ni siquiera las hojas húmedas son un problema: los cepillos laterales están equipados con cerdas duras, por lo que pueden barrer superficies húmedas sin problema.
Las barredoras se utilizan todo el año: para barrer las hojas, eliminar la gravilla del invierno, recoger el polen y las flores. ¿Y después del uso? Basta con llevar el asa de empuje plegable hacia delante y almacenar la barredora en posición vertical, sin ocupar demasiado espacio, en el cobertizo, el garaje o el sótano.
Consejo 4: eliminar las hojas de canalones y tuberías
Quien tiene árboles cerca de casa lo sabe: las hojas, las pequeñas ramas y la suciedad se acumulan especialmente en otoño en canalones y tubos de bajada. Ahí también deben eliminarse regularmente la suciedad y las hojas, para que el agua de la lluvia circule por el lugar deseado y a fin de evitar daños causados por el agua. Una vez que la suciedad se ha adherido, eliminarla es una tarea laboriosa y que requiere tiempo. En muchos casos se trabaja sobre una escalera que, con frecuencia, debe desplazarse para acceder a lo largo del canalón. Con el kit para limpieza de tuberías y canalones de Kärcher, que se adapta a la limpiadora de alta presión Kärcher, los canalones y tubos de bajada se limpian sin esfuerzo.
La boquilla de limpieza de canalones del kit se mueve de forma autónoma sobre una base a través del canalón, gracias a la alta presión del equipo de limpieza. En la parte inferior de la base de limpieza hay dos boquillas de alta presión que emiten chorros de agua hacia atrás. El efecto de retroceso impulsa la base hacia delante, despega la suciedad y la enjuaga hacia atrás. Con una longitud de manguera de 20 metros se alcanza una gran amplitud, sin tener que estar directamente al lado sobre la escalera. Con una breve reconversión con este accesorio, también se eliminan los atascos de tubos de bajada y tuberías de desagüe. Para esta función, la manguera de alta presión se utiliza sin la base. En su lugar se utiliza una boquilla para limpieza de tuberías especial que, mediante el retroceso del chorro de agua dirigido hacia atrás, penetra en la obstrucción causada por las hojas y otra suciedad y elimina el atasco del tubo de bajada. Consejo: La manguera del kit para limpieza de tuberías incluye una marca de seguridad roja. La manguera debe introducirse siempre como mínimo hasta esta marca en la tubería y el proceso de limpieza debe detenerse cuando al extraerla se vuelva a ver la marca. De este modo usted quedará protegido frente al agua en retroceso y también frente a los posibles peligros que pueden producirse cuando una manguera de alta presión sale despedida.
Consejo: limpiar pozos de luz y galerías de drenaje
Con el tiempo las hojas y la suciedad suelta también se acumulan en pozos de luz y galerías de drenaje en toda la casa, las cuales deben eliminarse igualmente con regularidad. Con un aspirador en seco y húmedo puede aspirarse tanto suciedad húmeda como seca de forma rápida y sin esfuerzo. Muchos equipos también disponen de una función de soplado, que ha demostrado ser especialmente práctica en zonas de difícil acceso.
Consejo 5: ¿qué hacer con las hojas? Eliminarlas como corresponde
Gracias a los sopladores de hojas, aspiradores de hojas y barredoras, barrer y recoger las hojas es fácil. Pero ¿a dónde deben llevarse las hojas si no se dispone de una estación de compost propia? Las pequeñas cantidades de hojas y residuos verdes pueden desecharse en el contenedor de los residuos orgánicos, pero la capacidad en terrenos con muchos árboles se agota rápidamente en otoño. En muchas regiones los municipios ofrecen bolsas o cestas especiales, que se pueden dejar en el borde de la calle para ser eliminados posteriormente. De lo contrario, siempre queda el viaje hasta el punto de recogida del material de poda del ecoparque más cercano.
¿Barrer las hojas para el fuego de otoño? Incinerar las hojas y el material de poda está prohibido en muchos municipios o está estrictamente limitado a una época del año determinada. Existe un buen motivo para ello, ya que las hojas marchitas todavía contienen mucha agua y al incinerarlas pueden producir humo y olores molestos. También es posible que se libere polvo fino. ¿Las hojas también se eliminan junto a los residuos domésticos? En cualquier lugar menos en los contenedores de basura o desechos reciclables, ya que es posible que no se vacíen cuando se han llenado de forma inadecuada. Por lo tanto: bolsa colectora, ecoparque o compost. Si se dispone de espacio suficiente en el jardín, también se puede dejar un montón de hojas como refugio de invierno para animales como los erizos.