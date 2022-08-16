El círculo de Sinner: los principios de la limpieza
¿Por qué se lava la vajilla con agua caliente y por qué hay que dejar a remojo cierto tipo de suciedad? En la limpieza todo gira en torno a 4 factores: tiempo, mecánica, química y temperatura. Si se comprende su interrelación, se podrán resolver fácilmente incluso los problemas de limpieza más difíciles.
El círculo de limpieza
El círculo de limpieza según Sinner, también denominado el círculo de Sinner, describe el mecanismo de acción de la limpieza. Incluye los 4 factores básicos que desempeñan un rol importante durante la limpieza: tiempo, mecánica, química y temperatura. El círculo siempre está cerrado: cuando 1 o 2 de los 4 factores se amplían, los demás factores se reducen automáticamente. Si se reduce un factor, los otros factores se deben ampliar. El principio puede ilustrarse claramente con el ejemplo del lavado de la vajilla.
Los 4 factores fundamentales de la limpieza
Tiempo
El factor tiempo describe tanto el tiempo de acción como el tiempo de procesamiento. Un tiempo de acción más largo ablanda la suciedad persistente y facilita su eliminación posterior. Una aplicación típica es una olla con restos de comida quemada. Si la olla está en remojo durante más tiempo, la suciedad se desprende mucho más fácilmente. Esto no solo reduce el tiempo de procesamiento, sino que también requiere una menor acción mecánica y menos detergente.
Temperatura
Cualquiera que haya intentado lavar la vajilla con agua fría conoce el fenómeno: la suciedad aceitosa, grasienta o cerosa elimina mejor con agua tibia o caliente. Pero también otros tipo de suciedad se disuelven mejor o más rápido gracias a las altas temperaturas. El tiempo de acción y el tiempo de procesamiento se reducen, y el aclarado es mucho más rápido. En estos casos se requiere menos mecánica y menos química.
Mecánica
La mecánica se refiere a la fuerza necesaria para eliminar la suciedad. Se compone de varios factores: la abrasión (efecto de fregado), la presión de contacto y la frecuencia del movimiento. Una esponja de acero tiene una gran abrasividad, pero rayaría fácilmente las superficies blandas. En cambio, con un paño suave se necesita ejercer más presión y hay que pasar el paño por la zona sucia varias veces para limpiarla completamente.
Productos químicos
La elección del detergente adecuado desempeña un papel decisivo en muchas tareas de limpieza. A menudo, la suciedad solo puede eliminarse utilizando un detergente, ya que los otros 3 factores no pueden aumentarse indefinidamente. En el caso de una bandeja de horno quemada, por ejemplo, ni siquiera un largo tiempo de remojo y un laborioso fregado servirán de nada; solo con el uso de un producto de limpieza adecuado o un remedio casero volverá a brillar con su antiguo esplendor. También se pueden utilizar productos químicos para eliminar la suciedad insoluble en agua. La tensión superficial del agua se reduce para que toda la superficie pueda mojarse y la solución limpiadora penetre incluso en las grietas y poros más finos.
El círculo de Sinner en la práctica
El círculo de Sinner forma parte de los conocimientos básicos de toda empresa profesional de limpieza de edificios y el modo de acción descrito se utiliza regularmente en la limpieza comercial. Sin embargo, el principio básico del círculo de limpieza también puede aplicarse a muchas tareas de limpieza de la vida cotidiana y, por tanto, también es útil para su propio hogar.
Programa de lavado Eco
Las lavadoras modernas tienen los llamados programas Eco, que aumentan la duración del ciclo de lavado al tiempo que reducen la temperatura. De este modo, se consigue el mismo resultado de limpieza con un menor consumo energético, mientras el círculo permanece cerrado.
Limpiadoras de vapor
Las limpiadoras de vapor logran su efecto limpiador principalmente con vapor caliente. Suelen requerir poca ayuda mecánica para aflojar la suciedad y normalmente se puede prescindir por completo de los detergentes químicos.
Limpiadoras de alta presión
Una limpiadora de alta presión produce un fuerte efecto mecánico y, en muchos casos, logra muy buenos resultados de limpieza sin los demás factores. La velocidad de trabajo regula el factor tiempo: con poca suciedad se puede trabajar más rápido. Sin embargo, el efecto de limpieza también puede aumentarse con detergentes especiales.