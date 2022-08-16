Productos químicos

La elección del detergente adecuado desempeña un papel decisivo en muchas tareas de limpieza. A menudo, la suciedad solo puede eliminarse utilizando un detergente, ya que los otros 3 factores no pueden aumentarse indefinidamente. En el caso de una bandeja de horno quemada, por ejemplo, ni siquiera un largo tiempo de remojo y un laborioso fregado servirán de nada; solo con el uso de un producto de limpieza adecuado o un remedio casero volverá a brillar con su antiguo esplendor. También se pueden utilizar productos químicos para eliminar la suciedad insoluble en agua. La tensión superficial del agua se reduce para que toda la superficie pueda mojarse y la solución limpiadora penetre incluso en las grietas y poros más finos.